[2025국감]AI 페이크 음성에 여야 고성…과방위 국감 '일시 중단'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개정 1시간 15분 만에 정회



배경훈 과학기술정보통신부 장관의 과기부총리 승격 후 첫 국정감사가 개정 1시간 15분 만에 정회하는 등 소란을 겪었다.

13일 정부세종청사에서 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사가 진행되고 있다. 노경조 기자

AD

최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장은 13일 정부세종청사에서 열린 국감에서 오전 11시 15분께 정회를 선포했다. 김장겸 국민의힘 의원과 김현 더불어민주당 의원의 언쟁이 원인이었다.

김장겸 의원은 '인공지능(AI) 가짜뉴스'의 위험성을 지적하면서 배 부총리에게 "전담 부서나 부처 간 협업 프로토콜과 같은 공동 대응을 위한 회의가 있었느냐"고 질의했다.

그러면서 "내년 지방선거를 앞두고 (AI 가짜뉴스가) 더 난리 칠 것"이라며 "김대업 사건과 청담동 술자리 사건, 조희대 탄압 사건을 보면 녹취록이 등장한다. AI를 이용한 녹취, 쉽게 볼 일이 아니다"라고 말했다. 최근 이춘석 전 법제사법위원장이 국회에서 주식 거래하다가 포착돼 수사받고 있는 사실을 언급하기도 했다.

이어 김장겸 의원은 "경각심을 일으키는 차원에서 페이크 영상을 준비했다"며 음성 파일을 풀었다. 변조된 음성은 "7월 말쯤 여의도에서 둘이 만났다고 하더라고" "둘이 원래 아는 사이였나?" "글쎄 그건 잘 모르겠고 "이춘석이 그 시기에 국정기획위에 있었잖아. 정부 AI 사업 보고받고, 그쪽에 관심이 많았나 봐" "아 그래서 배경훈이랑?" 등의 내용으로 두사람이 대화하듯 흘러갔다.

그러자 민주당 측에서 웅성거렸고, 김장겸 의원은 "김현 의원님 조용히 좀 하세요. 남이 질의하는데"라고 했다. 이에 김현 의원이 "가만히 있었다"고 받아치자 김장겸 의원은 "가만히 있었어요? 혼자 얘기도 들리게 하지 마세요"라고 언성을 높였다.





AD

중재하던 여야 의원들은 이내 비아냥과 항의를 이어갔고, 고성이 지속되자 최 위원장이 국감을 중단했다. 파행을 빚은 국감은 40여분 만에 재개됐고, 김장겸 의원 질의를 끝으로 오후 2시 속개를 약속하며 다시 정회했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>