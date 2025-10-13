韓, 올 상반기 국내외 특허출원 2.8% 증가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 상반기 한국 국적 출원인이 선진 5개 지식재산관청(미국·중국·일본·유럽·한국, 이하 IP5)에 출원한 특허출원 건수가 증가했다. 미국과 중국 간 무역 갈등 등 불안정한 국제 정세 속에서 국내 기업 등이 해외시장 진출을 위해 본격적으로 글로벌 지식재산권 확보에 나서고 있음을 보여주는 결과물이다.

13일 지식재산처에 따르면 한국 국적 출원인이 올 상반기 IP5에 출원한 특허는 12만7247건으로 전년 동기(12만3792건)보다 2.8% 증가한 것으로 집계됐다.

출원인 국적별 국내 특허출원 현황자료. 지식재산처 제공

AD

IP5 국가별 출원현황에서는 국내 전체 특허출원이 10만7620건에서 10만9322건으로 1.6% 증가했다. 이중 한국 국적 출원인의 특허출원 건수는 8만2472건에서 8만3815건으로 늘어 동일한 증가율(1.6%)을 보였다.

이와 달리 미국(8057건→7511건)과 유럽(6244건→6132건) 국적 출원인의 한국 내 특허출원은 감소하고, 중국(2622건→3021건)과 일본(6815건→7298건) 국적 출원인의 한국 내 특허출원은 증가하는 엇갈린 양상을 보였다.

중국 국적 출원인의 올 상반기 한국 내 특허출원이 전년 동기보다 15.3% 늘어난 것은 눈여겨볼 지점이다. 이는 중국 내수시장 성장 둔화와 미·중 무역 갈등 등과 맞물려 중국 현지 기업이 한국 시장을 전략적 거점으로 활용하고 있음을 방증한다고 지식재산처는 분석했다.

산업별 특허출원 현황에서 한국 국적 출원인의 상위 10개 분야에는 인공지능(AI)과 양자컴퓨팅 기술 등 ICT 관련 산업이 대거 포진했다. 올 상반기 이 분야 특허출원은 총 1만4089건으로 전년 동기(1만2413건)보다 13.5% 증가했다.

이차전지 분야 특허출원의 약진도 두드러졌다. 올 상반기 한국 국적 출원인의 이차전지 분야 특허출원은 총 5672건으로 전년 동기(4844건)보다 5.4% 증가했다. 이 분야 특허출원 증가는 LG·삼성·SK 등 국내 이차전지 대표 3개사 등 대기업이 주도한 것으로 파악된다.

한국을 제외한 4개 선진 지식재산관청 중 한국 국적 출원인이 가장 많은 특허를 출원한 국가는 미국(49.5%)이 꼽힌다.





AD

정재환 지식재산처 지식재산정보국장은 "첨단·주력 산업에서의 주요국 간 경쟁이 심화되는 상황에서 한국인의 특허출원 증가는 국내 기업이 위축되지 않고, 기술개발에 매진하고 있음을 가늠케 하는 중요한 지표"라며 "지식재산처는 불안정한 대내외 환경에도 국내 기업이 AI, 이차전지 등 미래 산업 특허를 기반으로 위기를 극복해 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>