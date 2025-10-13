"역대급 컬래버 시작된다"…CJ온스타일, '라부부'와 팬덤 커머스 시도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모바일 앱에 팝마트 전용관 열어

매일 오전 11시·오후 8시 한정 수량 공개

CJ온스타일은 오는 17일부터 26일까지 열리는 하반기 최대 쇼핑 축제 '컴온스타일' 기간 중국 아트토이 브랜드 '팝마트'와 초대형 협업을 전개한다고 13일 밝혔다.

이번 협업은 MZ세대에게 인기를 얻고 있는 아트토이 IP를 CJ온스타일 모바일 라이브 커머스(라방) 콘텐츠 IP와 결합해 새로운 형태의 팬덤 커머스를 선보이는 시도다.

CJ온스타일은 오는 17일부터 26일까지 열리는 하반기 최대 쇼핑 축제 '컴온스타일' 기간 중국 아트토이 브랜드 '팝마트'와 초대형 협업을 전개한다고 13일 밝혔다. CJ온스타일 제공

AD

컴온스타일은 CJ온스타일이 상반기와 하반기 연 2회 진행하는 행사다. 올해 상반기 성수동에서 창사 이래 최초 오프라인 팝업스토어를 연 데 이어, 하반기에는 팝마트와의 협업을 진행한다.

CJ온스타일은 이번 행사 기간 모바일 앱에 팝마트 전용관을 열고 매일 오전 11시와 오후 8시 라부부, 몰리, 스컬판다, 디무, 히로노, 크라이베이비, 트윙클트윙클, 피노젤리, 하치푸푸, 지거 등 총 10종의 대표 캐릭터를 한정 수량으로 순차 공개한다.

또 오는 17일 오전 10시 기은세의 라부부&크라이베이비 라방을 시작으로 20일, 22일, 24일 오후 7시마다 궤도 등 인기 셀럽과 모바일 라방을 진행한다.

'메가 스페이스 몰리' 라인업도 선보인다. 해당 제품은 30~40㎝, 약 70㎝ 크기로 매니아들에게 인테리어 소장 아이템으로 큰 인기를 얻는 상품군이다. 매일 오전 11시 공개되는 캐릭터를 오후 12시까지 주문하면 서울 전역과 수도권 일부 지역에서 '오늘도착' 서비스를 통해 당일 받아볼 수 있다.





AD

CJ온스타일 관계자는 "하반기 최대 쇼핑 축제인 '컴온스타일'에서 고객들이 다양한 콘텐츠와 차별화된 쇼핑 경험을 즐길 수 있도록 이번 협업을 기획했다"며 "CJ온스타일의 콘텐츠 IP 경쟁력과 팝마트 캐릭터 IP가 만나 선보일 팬덤 시너지를 기대해달라"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>