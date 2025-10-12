아프간 탈레반 "교전으로 파키스탄 군인 58명 사살"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

탈레반 "카불 등 영공 침범에 보복"

이슬람 무장 조직이자 아프가니스탄 통치 세력인 탈레반 정권이 국경 일대에서 파키스탄군을 공격해 교전이 벌어졌다.

12일 블룸버그통신 등에 아프간 정부는 아프가니스탄군이 파키스탄군 초소 25곳을 점령했으며, 이 과정에서 파키스탄 군인 58명이 사망하고 30명이 부상을 입었다고 밝혔다. 아프간 군인 20명도 숨지거나 다쳤다고 덧붙였다.

앞서 탈레반군은 국경 일대에서 파키스탄 보안군 초소를 향해 발포했고, 파키스탄 보안군도 소총과 포사격으로 맞대응하면서 격렬한 교전이 발생했다. 교전은 아프간 동부 쿠라르주·낭가르하르주·팍티아주를 비롯해 남동부 호스트주와 남부 헬만드주 등 국경 6곳에서 이어졌다.

파키스탄군이 지난주 아프간 수도 카불 등지를 겨냥해 영공을 침범했으며 이에 보복 대응한 것이라는 게 탈레반군의 주장이다. 에나야트 호와라즘 아프간 국방부 대변인은 AFP 통신에 "상대방(파키스탄)이 다시 아프간 영토를 침범하면 우리 군은 (또다시) 단호하게 대응하겠다"고 경고했다.

앞서 지난 9일 카불에서 두 차례 폭발음이 들리고 동남부 지역에서도 한 차례 폭발이 발생하자 다음 날 아프간 국방부는 이를 파키스탄의 공격이라고 주장했다.

파키스탄은 당시 분리주의 무장단체 파키스탄탈레반(TTP) 지도자를 표정으로 삼고 공습한 것으로 알려졌다. 파키스탄은 이 사건과 관련해 명확한 입장을 밝히지 않으면서도 "TTP를 숨겨주는 행위를 중단하라"고 아프간에 촉구했다. 수니파 극단주의 무장단체 TTP는 최근 몇 년 동안 파키스탄군 수백명을 살해한 의혹을 받고 있다.

탈레반 특수부대원들 연합뉴스

이들은 아프간 탈레반과는 다르지만, 비슷한 이념을 공유하며 오랫동안 협력 관계를 유지해왔다. 이에 파키스탄은 아프간 탈레반 정권이 국경 인근에서 무장단체의 활동을 묵인하고 있다고 계속 비판했고, 아프간은 이를 부인하면서 갈등을 빚었다.





파키스탄 북서부 카이버 파크툰크와주 쿠람 지역 이외의 다른 지역에서 벌어진 교전은 대부분 멈춘 상태다. 이란, 카타르, 사우디아라비아 등 중동 국가들의 요청에 따른 것으로 보인다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

