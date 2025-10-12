당정대 "이번주 부동산 대책 발표…서울·경기 동향 논의"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당정대 "부동산시장 상황 엄중 모니터링"

기업인 국정감사 증인출석 최소화도 검토

당정대(더불어민주당·정부·대통령실)는 이번 주 내 부동산 가격 안정을 위한 대책을 함께 마련해 발표하기로 했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오후 국회에서 고위당정협의회 결과 브리핑을 갖고 "당정은 최근 서울 및 경기도 일부 지역의 주택시장 동향을 논의했으며 시장 상황을 엄중하게 모니터링해야 할 필요성에 대한 인식을 공유했다"고 밝혔다.

또한 주택 시장 안정을 위한 근본적·종합적 대책이 필요하다는 데 당정대가 공감대를 형성했다고 부연했다.

박 수석 대변인은 이어 "주택시장 불안은 서민 주거 안정을 해치고 가계 부담 증가, 소비 위축 등으로 경제 전반의 활력을 저해할 수 있는 국가적 현안인 만큼 당정이 높은 경계감을 갖고 상황을 예의주시하면서 현안 해결을 위해 머리를 맞대기로 했다"고 소개했다.

'부동산 대책은 어디에 초점을 맞추고 있냐'는 기자의 질문에 박 수석대변인은 언급을 삼가면서도 "정부가 이번 주 내에 적절한 시간에 발표할 것으로 정해졌다"고 답했다.

부동산 시장 안팎에서는 현재 토지거래허가구역으로 지정된 서울 강남 3구, 용산구 이외에 마포구와 성동구, 경기 성남 분당구 등을 추가 규제지역으로 확대하거나 주택담보대출 한도를 6·27대책 때 정한 6억원보다 더 하향 조정하는 방안 등이 포함될 가능성이 있다고 보고 있다.

이달 13일 시작되는 국정감사에 대한 논의도 이뤄졌다. 박 수석대변인은 "기업이 관세 대응 회복과 성장에 효과적으로 대응할 수 있도록 기업인의 증인 출석을 최소화할 수 있도록 한 당의 역할을 평가했다"며 "기업의 출석이 꼭 필요한 경우에도 최고경영자(CEO) 대신 실무자가 출석해도 되는 경우가 더 있는지 면밀히 살펴보기로 했다"고 설명했다.





한편, 이날 서울 종로구 총리 공관에서 열린 고위당정협의회에는 김민석 국무총리, 민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표, 강훈식 대통령 비서실장 등이 참석했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

