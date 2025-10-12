2028년 서울대 정시 1단계 수능 1.6등급…최상위권 경쟁 치열

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종로학원, 서울대 2028년 신입생 입시전형 분석

현재 고등학교 1학년이 치르는 2028학년도 서울대 정시모집에서 수능 표준 점수가 아니라 백분위 점수가 처음 적용되고 내신 5등급제로 전환하면서 최상위권 학생 간 경쟁이 더욱 치열해질 것이라는 전망이 나왔다.

종로학원은 서울대가 최근 발표한 2028학년도 신입생 입학전형 주요 사항을 분석한 결과 이같이 예상된다고 12일 밝혔다.

서울대는 2028학년도 정시 일반전형 1단계에서 수능 100%로 최종 합격자의 3배수를 선발하고, 2단계에서는 수능 60%와 교과역량평가 40%를 합산해 최종 합격자를 뽑는다. 현재 서울대 1단계에서는 표준점수로 2배수를 선발하지만, 2028학년도부터 등급 점수로 3배수 선발로 전환하고 2단계에서도 표준점수에서 수능 백분위 점수를 반영하는 것으로 바뀐다.

AD

종로학원은 정시 1단계 3배수를 통과하려면 수능 5개 영역인 국어·수학·영어·탐구·한국사 평균 등급이 1.6등급 이내여야 할 것으로 전망했다.

또 정시 2단계에서는 현행 내신 9등급제가 2028학년도 5등급제로 전환하면서 모든 과목 1등급이 속출해 내신 1.2등급 이내 학생 간 경쟁 구도가 예상된다.





AD

임성호 종로학원 대표는 "향후 서울대는 내신 1등급 안에 들어오는 학생 중 수능 백분위 점수에 따라 당락이 결정될 것으로 예상된다"며 "내신 동점자가 많은 상황에서 결과적으로 수능에서 우수한 학생들이 합격으로 연결될 것으로 보인다"고 말했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>