[마켓 ING]3600선 뚫은 코스피, 강세 언제까지 이어지나

코스피의 사상 최고치 경신 행진이 이어지고 있다. 지난 10일 장기 연휴 이후 모처럼 개장한 코스피는 사상 처음으로 3600선을 돌파했다. 증시 강세가 지속되는 가운데 이번주 3분기 실적시즌이 본격 시작되면서 시장의 관심은 실적에 쏠릴 것으로 예상된다.

긴 연휴로 단 하루만 장이 열렸던 지난주 코스피는 1.73%, 코스닥은 0.61% 각각 상승했다. 코스피는 3거래일 연속 상승하며 3610선에 올라섰다. 임정은 KB증권 연구원은 "삼성전자와 SK하이닉스의 랠리 연장에 코스피는 3600선을 돌파하며 연일 신고가를 경신하고 있다"면서 "오픈AI와 AMD 전략적 협업, 엔비디아의 아랍에미리트(UAE) 수출 승인 등 연휴 기간 전해진 반가운 뉴스들로 수혜 기대가 더해진 국내 반도체주는 랠리를 지속했다"고 분석했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 각각 6.07%, 8.22% 급등했고 외국인은 전기전자 업종은 8500억원 이상 순매수하며 지수 상승을 주도했다.

다만 상승은 일부 종목에 국한되는 모습을 보였다. 임 연구원은 "반도체 쏠림 심화에 코스피 상승 종목 비율은 약 30% 수준에 그쳤고 코스닥은 제약·바이오와 이차전지주 약세, 주도 업종 부재로 상승폭이 제한됐다"고 말했다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 "지난 2일 3500선을 넘어선 코스피는 연휴 호재들을 반영하며 하루만에 3600선을 돌파했다. 인공지능(AI) 훈풍 여파에 반도체, 원전 등 AI 밸류체인 종목이 지수를 견인했다"면서 "지수는 올랐지만 상승 종목수(917개)보다 하락 종목수(1645개)가 많았다"고 짚었다.

중장기적으로 주가 상승 흐름은 이어질 것이란 전망이 나온다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "현재 시장은 위험자산과 안전자산이 동시에 오르는 '에브리싱 랠리(Everything rally)' 장세를 보이고 있다"면서 "에브리싱 랠리는 과거 미국 연방준비제도(Fed)의 제로금리 정책기나 코로나19 이후 재정·통화 정책이 동시에 완화되던 시기에 나타난 바 있으나 현재는 금리 인하가 실제로 단행되기 전에 선반영된 기대심리에 의해 발생하고 있다는 점에서 차이가 있다"고 설명했다. 이어 "향후 셧다운(일시적 업무정지)이 장기화돼 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리 인하 기대가 약화될 경우 단기 조정이 불가피하겠으나 결국 Fed가 금리 인하 사이클에 진입할 가능성이 높다는 점에서 중장기적으로 주가의 상승흐름은 이어질 것"이라고 덧붙였다.

반도체가 코스피의 사상 최고가 경신 행진을 이끌고 있는 가운데 이번주 예정된 삼성전자의 올해 3분기 실적 발표에 시장의 이목이 집중될 것으로 보인다. 임 연구원은 "14일 삼성전자의 잠정실적 발표가 예정돼 있어 반도체 중심의 랠리를 이어갈 수 있을지 관심이 집중될 것"이라고 말했다. 강 연구원은 "AI에 대한 자신감과 경기 둔화가 혼재된 상황에서 ASML·TSMC 등 반도체 기업들의 실적 발표를 통해 기술주 강세가 연장될 수 있을지 확인해야 하며 삼성전자의 실적 반등 여부도 중요하다"고 설명했다.

이번주 주요 일정으로는 13일 중국 9월 수출입 동향이 발표되고 15일 미국 9월 소비자물가지수(CPI), 중국 9월 CPI·생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정이다. 16일에는 미국 9월 소매판매, PPI가 발표된다. 17일에는 미국 9월 산업생산이 나온다.

이경민 대신증권 연구원은 "15일이 연방정부 셧다운 장기화와 금융시장 영향의 변곡점이 될 가능성에 유의할 필요가 있다"면서 "셧다운 장기화 시 15일 9월 CPI 물가와 16일 PPI, 소매판매 등 주요 지표는 10월 30일 FOMC 금리 결정 이전에 발표되지 않을 가능성이 높다. 9월 CPI는 전년 동기 대비 3.1%로 예상되며 반등이 지속될 것으로 보인다"고 말했다. 이어 "한편 15일은 미국 현역 군인 등 공무원의 급여 예정일로, 해당 날짜를 넘기게 될 경우 셧다운이 미국 경기와 소비, 고용에 대한 심리 영향이 커질 수 있다"고 말했다.





이번주 3분기 실적시즌이 시작된다. 14일 JP모건·씨티·웰스파고·골드만삭스, 15일 뱅크오브아메리카(BoA)·모건스탠리·ASML, 16일 TSMC 등이 실적을 공개한다. 국내는 14일 삼성전자가 3분기 잠정 실적을 발표한다.





