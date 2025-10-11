뉴욕증시, 미중 '관세전쟁' 우려에 급락…나스닥 3.6%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도널드 트럼프 미 대통령이 중국의 희토류 수출 통제 조치에 맞서 중국을 상대로 대규모 관세 인상을 예고하자 10일(현지시간) 뉴욕증시 주요 지수가 급락했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 878.82포인트(-1.90%) 내린 4만5479.60에 장을 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 182.60포인트(-2.71%) 하락한 6552.51에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 820.20포인트(-3.56%) 내린 2만2204.43에 마감했다.

S&P 500 지수와 나스닥 지수는 트럼프 행정부의 관세 정책 발표 직후였던 지난 4월10일 이후 6개월 만에 최대 하락폭을 보였다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 중국의 희토류 수출 통제 조치를 강하게 비판하며 "2주 뒤 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의에서 시진핑(중국 국가주석)과 만날 예정이었지만 이제는 그럴 이유가 없어 보인다"고 말했다.

이어 "우리가 이 순간 검토하는 정책 중 하나는 미국으로 들어오는 중국산 제품에 대한 대규모 관세 인상"이라며 "마찬가지로 다른 많은 대응 조치도 진지하게 검토되고 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 결국 11월부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하고 핵심 소프트웨어의 대중국 수출을 통제하는 조치를 발표했다.

트럼프 대통령의 강경 발언 이후 투자심리가 급속히 얼어붙었다. 최근 상승세가 가팔랐던 대형 기술주 중심으로 차익 실현 매물이 쏟아지며 증시가 급락했다.

엔비디아는 이날 4.95% 급락했고 테슬라(-5.06%), 아마존(-4.99%), 애플(-3.44%), 메타(-3.83%) 등 주요 빅테크 종목들도 큰 폭으로 떨어졌다.

AMD(-7.8%), 브로드컴(-5.91%) 등 반도체 기업도 주가 하락을 면치 못했다.





한편 국제유가도 이날 급락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 58.90달러로 전장보다 4.24% 급락했다. 이는 지난 5월 이후 5개월 만의 최저 수준이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

