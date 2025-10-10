이번 주말 '2025 서울레이스'로 도심 주요도로 교통통제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 12일 오전 '2025 서울 레이스 마라톤'이 개최됨에 따라 세종대로·종로·청계천로 등 서울 도심 주요 도로에서 교통이 통제된다.

오는 12일 서울 교통통제 안내 개요. 서울경찰청

10일 서울경찰청은 '2025 서울 레이스 마라톤'에 참가하는 마라톤 주자들의 진행단계에 따라 순차적으로 교통통제를 실시한다고 밝혔다.

경찰은 이날 오전 6시부터 오전 9시20분까지 마라톤 코스 집결지·출발지인 세종대로·종로 구간을 통제하고, 오전 8시10분부터 오전 11시40분까지 청계로를 구간별로 통제할 계획이다. 다만 을지로 일부 구간은 시민 불편을 최소화하기 위해 마라톤 코스에서 제외된다.

또한 경찰은 교통경찰 및 마라톤 주최 측 교통관리 요원 740여명을 배치해 차량 우회를 유도할 예정이다.

사전 교통통제 구간을 알리는 입간판·플래카드 등 509개를 설치하는 것도 병행한다. 서울시에서는 통제구간 내 버스 노선을 임시로 조정한다.





경찰 관계자는 "마라톤 코스 주변을 통행하는 시민들은 지하철 등 대중교통을 이용하고, 통제 구간을 운행하는 차량은 원거리 우회 및 교통경찰의 수신호에 따라 줄 것을 당부한다"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

