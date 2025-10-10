원안위, 정기검사 신고리1호기 임계 허용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원자력안전위원회는 지난 8월 27일부터 정기 검사를 실시한 신고리 1호기의 임계를 10일 허용했다고 밝혔다.

임계란 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자 수가 평형을 이루는 상태를 의미한다. 임계를 허용했다는 것은 사실상 원자력발전소의 재가동을 의미한다.

원안위는 이번 정기검사에서 총 97개 항목 중 임계 전까지 수행해야 할 86개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인했다고 설명했다.

이번 정기검사에서는 지난 8월 21일 발생한 발전 정지의 원인이 된 발전기 여자설비 손상 원인과 재발 방지 대책 등에 대해 점검했다. 여자 설비란 발전기에 출력전압을 안정적으로 유지시켜주는 원전의 핵심 제어 장치다.

손상이 발생한 것은 여자기 내부 브러시와 컬렉터링(여자기의 전자기력을 만들기 위해 내부 코일에 직류 전기를 흘려주는 설비)의 접촉 불량으로 인해 아크가 발생한 것이 원인으로 확인됐다. 손상된 부품은 신품으로 교체됐으며 정밀 검사 결과 관련 기준을 만족하는 것으로 확인됐다. 원안위는 재발 방지를 위해 브러시 품질 관리와 운전 중 전류값 측정 등을 강화할 계획이라고 밝혔다.

또한 이번 정기검사 기간 중 증기발생기에서 소선 등 이물질 11개를 제거했으며 전열관에 대해 검사한 결과 특이 사항은 없었다.





원안위는 "지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 신고리 1호기의 임계를 허용했으며 앞으로 출력 상승 시험 등 후속 검사(11개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정"이라고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

