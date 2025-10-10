반중시위 잇따르자…윤호중 "경찰, 혐오 집회·시위 적극 대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"국가경찰위, 적극적 법집행 방안 고민해달라"

도심 곳곳에서 '반중(反中) 시위'가 이어지는 가운데 윤호중 행정안전부 장관이 경찰에 혐오 집회·시위에 대한 적극적 대응을 지시했다.

윤 장관은 10일 국가경찰위원회에 '경찰의 적극적인 법집행 방안' 안건을 부의하며 "경찰은 혐오 집회·시위에 적극적으로 대응하며 더 안전한 사회를 만들 수 있도록 노력해야 한다"고 말했다.

행안부는 이같은 조치에 대해 "최근 혐오 집회·시위가 심화하고 있어 특정 국가 국민뿐 아니라 외국인 커뮤니티 전반에서 높은 불안감을 호소하고 있으며, 현재와 같은 집회·시위가 지속될 경우 우리 사회의 안전뿐 아니라 국가 간 관계에까지 악영향을 미칠 수 있음을 고려한 것"이라고 설명했다.

윤 장관은 "국가경찰위에서는 경찰이 적극적으로 법집행에 나설 수 있도록 심도있게 방안을 고민해 주기 바란다"며 "행안부도 경찰과 함께 필요한 조치를 할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.





국가경찰위는 국가경찰사무에 관한 주요 정책과 함께 행안부 장관이 중요하다고 인정해 회의에 부친 사항을 심의·의결한다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

