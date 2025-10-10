양산시평생학습관, 10월 ‘단편 시네살롱’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화가 있는 날… 전문 해설과 함께 문화예술교육 프로그램

경남 양산시평생학습관은 매월 마지막 수요일 '문화가 있는 날'을 맞아 단편영화 상영과 전문 해설이 함께하는 문화예술교육 프로그램 '단편 시네살롱'을 운영한다.

문화와 예술 그리고 교육이 함께하는 단편 시네살롱은 단편영화 상영과 전문가 해설을 결합해 시민들이 영화를 보다 깊이 있게 이해하고, 문화예술을 생활 속에서 향유할 수 있도록 기획됐다.

양산시민이면 누구나 참여 가능하고, 평생학습관 2층 대강당에서 140명을 대상으로 진행한다.

10월 상영작은 사단법인 부산국제단편영화제에서 엄선한 단편영화 3편으로 ▲김소영·장민희 감독의 내 어머니 이야기(2023년 최우수 작품상, 애니메이션, 15분) ▲김윤영 감독의 부자유도(2024년 오퍼레이션키도 수상작, 다큐멘터리, 13분) ▲이병윤 감독의 유월(2018년 한국경쟁 관객상, 극영화, 25분) 등 수상작들을 통해 관객들은 장르별 다채로운 감동과 메시지를 경험할 수 있도록 편성했다.

참가 신청은 10월 15일 오전 10시부터 19일 오후 9시까지 선착순으로 접수되며, 정원 140명에 도달하면 자동 마감된다.





양산시 관계자는 "단편 시네살롱을 통해 시민들이 단편영화라는 매체로 다양한 문화적, 사회적 시각을 경험하길 기대한다"며 "이번 행사를 통해 받은 감동과 메시지를 삶 속에서 실천해 나가는 기회를 가질 수 있을 것"이라고 말했다.

평생학습관 10월단편 시네살롱.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

