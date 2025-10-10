횡성군, 군민과 함께하는 제1회 횡성 클래식 오픈에어 콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

횡성군민에게 깊은 음악적 감동을 선사할 '제1회 횡성 클래식 오픈에어 콘서트'가 오는 11일 오후 6시 횡성 어울림마당(인라인스케이트장)에서 열린다.

'제1회 횡성 클래식 오픈에어 콘서트' 포스터. 횡성군 제공

이번 공연은 (사)한국예총 횡성지회 주최, (사)한국음악협회 횡성지부 주관, 횡성군 후원으로 열리며, 지역을 대표하는 합창단과 오케스트라, 클래식 기타 합주단이 함께한다.

'오픈에어 콘서트'라는 컨셉으로 탁 트인 야외 무대에서 진행돼 관객과 더욱 가까이 호흡하며 음악의 진정한 울림을 나눌수 있는 음악회로 기획됐다.

또 추석 연휴의 끝자락에 열려, 명절의 아쉬움을 달래고 가족·친구와 함께 음악으로 마음을 나누는 따뜻한 시간이 될 것으로 기대된다.

공연은 횡성클래식기타합주단의 '바다가 보이는 마을','김광석 메들리'로 시작해, 횡성군민합창단의 '가을이 오면', 'Sing Sing Sing', 횡성둔내합창단의 '별 헤는 밤', '아리랑' 등 다채로운 무대로 이어진다. 또 횡성오케스트라가 'The Ludlows', 'Danza Espanola', 오펜바흐의 '캉캉' 등을 연주하며, 전 출연진이 함께하는 '10월의 어느 멋진 날에'로 대미를 장식한다.

이택성 (사)한국음악협회 횡성지부장은 "지역 예술인과 군민이 함께 어우러져 만드는 무대인 만큼 많은 분들이 오셔서 가을밤 클래식 음악의 향연을 만끽하시길 바란다"고 말했다.





이번 공연은 무료로 진행되며, 횡성군민을 비롯해 음악을 사랑하는 누구나 관람할 수 있다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

