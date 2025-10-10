예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경매 전 예상가보다 4배 높은 16억원에 낙찰

아인슈타인, 자신이 사용한 악기에 이름 새겨

알베르트 아인슈타인이 15세 시절 연주한 바이올린이 경매에서 약 16억원에 낙찰됐다. 9일(현지시간) 영국 BBC 등 외신은 영국 도미니크 윈터 경매사에서 아인슈타인이 사용했던 첫 번째 바이올린이 86만 파운드(약 16억3715만원)에 팔렸다고 보도했다. 이는 경매 전 예상가였던 20만~30만 파운드(약 3억7000만원~5억6000만원)의 4배를 넘긴 낙찰가다.

이번 경매에 올라온 바이올린은 1894년 독일 장인 안톤 큰터러가 제작한 것으로 아인슈타인이 15세 때 직접 구입한 것으로 추정된다. 인스타그램 dominicwinterauctioneers

AD

이 바이올린은 1894년 독일 장인 안톤 큰터러가 제작한 것으로 아인슈타인이 15세 때 직접 구입한 것으로 추정된다. 특히 현, 미세 조정 나사 등을 제외한 대부분의 부품이 원형 그대로 보존돼 있어 역사적 가치가 높다고 한다. 이 바이올린은 아인슈타인이 1932년 말 유대인 박해를 피해 미국으로 이주하기 전 동료 물리학자 막스 폰 라우에게 맡겼고, 이후 아인슈타인의 팬이었던 마가레테 홈리히 가족에게 넘겨져 최근까지 보관돼 왔다. 아인슈타인은 다섯 살 때부터 바이올린을 배우기 시작했으며 평생 음악을 사랑한 것으로 알려져 있다. 특히 아인슈타인은 자신이 사용한 악기에 '리나'(Lina)라는 이름을 새겨놓았는데, 이는 그가 생전에 소유했던 바이올린에 붙였던 애칭으로 알려져 있다.





AD

바이올린과 더불어 이번 경매에 출품된 철학서와 자전거의 안장. 인스타그램 dominicwinterauctioneers

이외에도 이번 경매에서는 아인슈타인이 친구에게 선물한 철학서가 2200파운드(약 418만원)에 팔렸다. 아인슈타인이 탔던 자전거의 안장도 경매에 출품했지만, 아직 낙찰되지 않았다. 아인슈타인이 미국에 정착한 뒤 소유했던 또 다른 바이올린은 지난 2018년 뉴욕 경매에서 51만6500달러(약 7억원)에 팔리기도 했다. 이번 경매를 진행한 도미니크 윈터 경매사의 수석 경매인이자 역사 기념품 전문가인 크리스 앨버리는 "단 10분 만에 낙찰이 완료됐다"며 "세 명의 전화 입찰자가 끝까지 경합을 벌인 특별한 순간이었다"고 밝혔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>