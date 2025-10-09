LG전자·LG CNS·LG엔솔, '통합 솔루션'…AI데이터센터 시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

싱가포르 '데이터센터 월드 아시아' 참가

AI데이터센터 '원 LG' 통합솔루션 소개

핵심 LG 역량 결집…전략적 파트너 자리매김

LG전자는 LG CNS, LG에너지솔루션과 함께 인공지능(AI) 데이터센터에 최적화된 '원(One) LG' 통합 솔루션을 선보이며 사업 강화에 속도를 낸다.

LG전자, LG CNS, LG에너지솔루션 3사가 이달 8일부터 양일간 싱가포르에서 열린 ‘데이터센터 월드 아시아 2025’에서 '원(One) LG’ 통합 솔루션을 앞세워 참가했다. 모델들이 LG전자 냉각수 분배 장치(CDU)를 소개하고 있다. LG전자 제공

AD

LG전자는 지난 8일(현지시간)부터 이틀간 싱가포르에서 열린 '데이터센터 월드 아시아 2025'에 3사가 함께 참가했다고 9일 밝혔다.

3사가 공동 부스를 마련해 전시를 운영한 건 이번이 처음이다. 데이터센터 월드 아시아는 전 세계 300여개 브랜드가 참가해 데이터센터 설계, 구축, 운영, 관리, 냉각 기술 등 생태계 전반을 다루는 아시아 최대 규모의 데이터센터 관련 전시회다.

이번 전시에서 LG전자는 AI 데이터센터를 위한 고효율 냉각 솔루션을, LG CNS는 설계·구축·운영(DBO) 역량을, LG에너지솔루션은 첨단 전력 시스템을 각각 선보이며 원 LG 솔루션의 경쟁력을 강조했다. 원 LG 통합 솔루션은 급증하는 AI 인프라 수요에 대응하기 위해 그룹 내 핵심 역량을 결집해 만들어졌다. 3사는 통합 솔루션 공급을 확대해 데이터센터 운영 고객의 전략적 파트너로 자리매김한다는 계획이다.

LG전자는 칩 직접 냉각(DTC) 방식의 냉각수 분배 장치(CDU)와 냉각판(콜드 플레이트), 컴퓨터룸 공기 처리 장치(CRAH), 직류(DC) 기반 냉각 솔루션 등을 내놔 눈길을 끌었다. 냉각 용량을 기존 650㎾(킬로와트)에서 1.4㎿(메가와트)로 2배 이상 늘린 냉각수 분배 장치 신제품도 처음 공개했다. LG CNS는 인도네시아 자카르타에 구축 중인 AI 데이터센터의 전시용 모델을 공개하고 데이터센터 설계·구축·운영 각각의 역량에 관해 설명했다. LG에너지솔루션은 무정전 전원장치(UPS) 제품인 JP5를 선보였다. 이 제품은 높은 에너지 밀도와 고출력 성능을 기반으로 좁은 공간에도 설치가 가능하며 백업 전력을 극대화할 수 있는 것이 특징이다.





AD

이재성 LG전자 ES사업본부장 부사장은 "차별화된 열관리 시스템 및 설계·구축·운영 역량과 견고한 전력 솔루션을 바탕으로 한 '원 LG' 통합 솔루션으로 급성장하는 AI 데이터센터 시장에 선제적으로 대응할 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>