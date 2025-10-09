삼성물산, 글로벌 SMR 기업 GVH와 전략적 파트너십 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 선도 기업과 SMR 파트너십 체결

GVH의 SMR 기술과 삼성물산 EPC 경쟁력 시너지

삼성물산이 글로벌 SMR(소형모듈원전) 기업 GVH와 협력해 SMR 사업 확장에 나선다.

삼성물산은 6일 스웨덴 스톨홀름에서 GVH와 SMR 전략적 파트너십 체결식을 진행했다고 9일 밝혔다. 왼쪽부터 GVH SMR 부문 CEO 제이슨 쿠퍼 사장, 삼성물산 오세철 대표이사 사장, GE Vernova 전력 부문 CEO 마비 징고니 사장, 삼성물산 원전영업팀장 김정은 상무. 삼성물산 제공

삼성물산은 6일(현지시간) 스웨덴 스톨홀름에서 GVH(GE Vernova Hitachi Nuclear Energy)와 유럽·동남아·중동 지역의 SMR 전략적 파트너십 (Strategic Alliance Framework Agreement)을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 계기로 삼성물산의 원전·인프라 분야 사업 수행 경험과 GVH의 검증된 기술을 바탕으로 글로벌 SMR 시장을 선도한다는 계획이다.

이날 행사에는 오세철 삼성물산 대표이사 사장과 GE Vernova 전력부문 CEO인 마비 징고니(Mavi Zingoni) 사장, GVH 원자력부문 CEO 제이슨 쿠퍼(Jason Cooper) 사장 등 양사의 최고 경영진 등 주요 관계자들이 참석했다.

GVH는 원전 개발을 위해 2007년 미국 GE와 일본 히타치가 합작해 설립된 기업이다. 비등형 경수로(BWR, Boiling Water Reactor)를 개량한 300㎿ 규모의 SMR 기술 'BWRX-300'을 개발하는 등 글로벌 SMR 플레이어로 평가받고 있다.

스웨덴 링할스 지역에 추진중인 SMR 발전소 조감도. 삼성물산 제공

GVH의 'BWRX-300'은 서구권 최초 SMR인 캐나다 온타리오 사업에 건설이 진행 중이며, 스웨덴 국영 전력회사인 바텐폴(Vattenfall)이 스웨덴 링할스(Ringhals) 원전 사업의 최종 후보로 선정한 바 있다.

삼성물산은 이번 협약을 통해 GVH가 추진하는 사업 중 유럽·동남아·중동 지역 전략적 파트너로서 SMR 사업 초기단계부터 EPC(설계, 조달, 시공)까지 사업 전과정에 참여할 예정이다.

오세철 삼성물산 대표이사 사장은 "삼성물산의 EPC 역량과 GVH의 SMR 기술을 결합해 최적의 에너지 솔루션을 제공할 계획"이며 "이번 협력을 통해 글로벌 시장에서 SMR 사업을 적극적으로 확장해 나갈 것"이라고 밝혔다.

마비 징고니 GVH 사장은 "글로벌 원자력 분야에서 다수의 성공적 수행 실적을 보유한 삼성물산과의 협업을 통해 글로벌 SMR 시장 리딩 플레이어 입지를 더욱 강화할 것"이라고 강조했다.





삼성물산은 GVH와 손잡고 스웨덴, 에스토니아에서도 SMR 사업 영역을 확대하고 있으며 미국의 뉴스케일·플루어·사전트앤룬디와공동으로 루마니아 SMR 사업 기본설계(FEED, Front-End Engineering Design)를 진행하고 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

