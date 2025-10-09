'2025 나주영산강축제' 개막 첫날 15만 명 운집 '인기몰이'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개막식 창작뮤지컬 '왕후, 장화' 선봬

송가인·김용빈 개막공연 5일간 대장정

윤병태 시장 "농업·꽃·정원 오감만족 축제"

윤병태 시장이 ‘2025 나주영산강축제’ 기념사를 통해 영산강 르네상스 시대 비전을 설명하고 있다. 나주시 제공

AD

'2025 나주영산강축제' 개막 첫날 15만 명의 인파가 몰리며, 대성황을 이뤘다. 개막식 현장은 주제공연과 축하공연, 다채로운 체험과 볼거리로 가득 차 시민과 관광객의 발길을 사로잡았다.

나주시는 지난 8일 영산강정원에서 개막한 '2025 나주영산강축제'에 15만 명이 넘는 인파가 몰리며 역대 축제 개막 행사 중 최다 방문객을 기록했다고 밝혔다.

행사장 곳곳의 체험부스, 이벤트 공간, 메인 무대 객석은 발 디딜 틈 없는 인산인해를 이뤘다. '영산강의 새로운 이야기, 지금 다시 시작 시즌 2'를 슬로건으로 한 이번 축제는 8일부터 12일까지 5일간 영산강정원에서 펼쳐진다.

영산강의 역사, 생태, 문화를 한눈에 볼 수 있는 공간인 '영산강주제관'은 올해 처음 조성해 시민과 관광객들의 발길이 끊이지 않았다.

영산강정원의 드넓은 잔디광장에 마련된 각종 푸드트럭과 축제장 식당인 영산강 미식관은 축제에서 빼놓을 수 없는 방문객들의 미각을 책임졌다.

영산강 둔치와 들섬 꽃단지 28만㎡(7만평)규모로 조성한 1억 송이 코스모스 대향연에 축제장은 포토존을 이뤘고 영산강을 가로지르는 횡단교와 물위를 걸어 강을 건너는 양방향 징검다리, 연꽃데크길은 시민과 관광객들에게 색다른 추억을 선사하기에 충분했다.

이날 오후 6시부터 시작된 개막식은 축제추진위원장의 개막선언, 윤병태 시장의 기념사, 축사, 개막세레머니, 특별 주제공연 순으로 진행했다.

개막식엔 윤병태 나주시장, 김영록 전남도지사, 신정훈 국회의원, 김영우 영산강유역환경청장, 이재남 시의회의장, 지역 도의원, 시의원을 비롯한 각급 기관 및 단체장이 참석했다.

무선마이크를 착용하고 무대에 오른 윤병태 시장은 기념사를 하며 영산강정원의 미래와 올해 축제를 통해 나주가 한발짝 도약하는 새로운 영산강 르네상스 시대의 비전을 설명했다.

윤병태 시장은 "영산강 정원의 변화와 혁신은 현재진행형이다"며 "대한민국 국가정원 도약을 위한 본격적인 정원 조성과 생태 복원, 접근성 개선을 단계적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

윤 시장은 먼저 '전라남도 정원 페스티벌' 개최지인 영산강정원에 국내 최고 정영선 조경가를 비롯해 시민, 작가들이 함께 만든 다양한 정원이 조성됐으며 향후 15만 평 규모로 확장해 지방정원으로 지정받은 뒤 국가정원에 도전할 계획임을 설명했다.

또 "환경부 공모 선정으로 확보한 예산을 바탕으로 약 40만㎡(12만평)의 습지를 생태습지로 복원해 수생정원으로 조성하겠다"며 "혁신도시와 정원을 잇는 도로 확포장 및 광역도로, 보행교(에코브리지) 건설 등을 통해 접근성을 높이겠다"고 강조했다.

윤 시장은 "영산강 정원이 약 240만㎡(73만평) 규모의 국내 최대 정원으로 도약해 시민과 관광객 모두가 쉽게 찾는 명품 관광 명소가 될 것"이라며 "국가정원 지정을 향한 여정에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.

이어 "이번 영산강축제는 2천 년 나주의 역사와 문화, 생태를 담은 오감만족의 축제"라며 "전라남도 정원 페스티벌, 나주 농업페스타, 전국 나주 마라톤 대회와 다양한 문화공연, 체험행사를 통해 세대가 어우러진 가을 축제가 될 것"이라고 밝혔다.

개막식 열기는 개막 주제공연과, 축하공연으로 절정에 올랐다.

나주의 역사 인물인 장화왕후와 고려 태조 왕건의 서사를 현대적으로 재해석한 주제공연 창작뮤지컬 '왕후, 장화' 작품이 무대에 올라 축제장에 모인 15만 여명의 인파의 눈과 귀를 사로잡았다.

이어 드론과 불꽃쇼는 영산강정원의 가을 밤하늘을 수놓았고 송가인, 김용빈의 축하공연은 그야말로 대미를 장식하며 개막식 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

360도 아일랜드 구조로 조성된 주무대는 어느 위치에서도 공연을 관람할 수 있게 해 전국에서 찾아온 관광객들의 호평을 받았다.

축제 둘째 날인 9일에는 오후 1시 지역의 소중한 향토 문화유산 '동강봉추들노래' 공연을 시작으로 3시 공공기관 밴드 콘서트 '영산강 물들락(樂)', 5시 30분 천연염색 패션쇼, 7시 국내 정상급 뮤지컬 배우들의 뮤지컬 빅쇼가 이어지며 축제의 열기를 더할 예정이다.





AD

한편 '2025 나주영산강축제'는 오는 12일까지 나주삼색유산놀이, 케이팝 콘서트, 전국 가요제, 세계문화공연, 어린이 싱어롱쇼 등 다채로운 공연과 체험행사를 통해 가을 나주를 찾은 시민과 관광객을 맞이한다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>