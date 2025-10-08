오영훈 “제주도민 모욕발언 책임져야” 장동혁에 경고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

페이스북에 장 대표 '건국전쟁2' 관련 발언 공유

더불어민주당 소속인 오영훈 제주지사가 영화 '건국전쟁2'를 관람한 뒤 "역사는 다양한 관점에서 존중돼야한다"고 발언한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 "역사를 짓밟고 제주도민을 모욕하는 발언에 분명히 책임을 져야 할 것"이라고 밝혔다.

오 지사는 7일 자신의 페이스북에 장 대표의 건국전쟁2 관련 발언을 공유한 뒤 "수만명의 제주도민을 학살한 제주 4·3은 국가가 저지른 참혹한 폭력이자 범죄였다"고 적었다.

국민의힘 장동혁 대표가 7일 건국전쟁2 영화를 관람하기 앞서 서울 롯데시네마 영등포점 한 카페에서 진행된 김덕영 감독과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이어 "제주도민들이 77년간 피울음으로 목격하고 증언해왔던 진실이 상식이 되고 역사가 됐다"며 "범죄를 '다양한 역사적 관점'으로 포장하는 장동혁 대표는 온 국민이 TV로 내란의 현장을 지켜봤음에도 윤석열을 옹호하는 내란당의 대표답게 뻔뻔스럽다"고 했다.

) 오영훈 제주지사가 25일 제주 서귀포시 제주국제컨벤션센터(ICC)에서 열린 '2025 그린수소 글로벌 포럼' 개막식에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

그는 "역사를 짓밟고 제주도민을 모욕하는 발언에 분명히 책임을 져야 할 것"이라고도 썼다.

앞서 장 대표는 전날 서울 영등포구 소재 극장에서 정희용 사무총장, 서지영 홍보본부장 등 당직자, 청년 당원들과 함께 '건국전쟁2'를 관람했다.

이어 한 카페에서 영화를 연출한 김덕영 감독을 만나 "역사를 바라보는 다양한 관점을 서로 존중해야 한다고 생각한다"며 "그렇기 때문에 역사를 바라보는 이 영화도 존중돼야 한다"고 말했다. 또 "우리나라는 언제부터인가 역사적 사실마저도 '입틀막'의 대상이 돼버렸다"며 "새로운 사실을 말하면 객관적 근거와 사실로 반박하면 될 일"이라고 했다.





한편, 건국전쟁2는 제주 시민사회단체로부터 제주 4·3을 공산주의 폭동으로 묘사했다는 비판을 받고 있다. 영화진흥위원회는 해당 영화의 편향성과 완성도 부족 등을 이유로 독립영화로 승인하지 않았다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

