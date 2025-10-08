오세훈 "강북 재개발 부진은 민주당 책임"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"집이 있는 서울, 불가능한 미래 아냐"

오세훈 서울시장이 재개발·재건축 부진의 책임을 더불어민주당 출신 정치인들에게 돌리고, 강북 지역에 신도시급 대규모 주택 단지를 조성하겠다는 계획을 밝혔다.

오 시장은 8일 페이스북에서 "제가 서울시로 돌아오기 전까지 서울 전역에서 해제된 재정비촉진구역은 전체 319개 사업장 중 총 105곳에 달하는데 그중 강북 지역이 59곳"이라며 "서울이 혹독한 공급 가뭄 현상을 겪어야 했던 중요한 배경"이라고 지적했다.

오세훈 서울시장이 지난달 15일 서울시청 대회의실에서 열린 서울 명예시장 위촉식 및 토크콘서트에서 말하고 있다. 연합뉴스

그는 재개발·재건축 부진 책임이 그간 강북 지역 각종 선거에서 대다수 의석을 차지했던 더불어민주당에 있다고 주장했다.

오 시장은 "제가 무엇보다 안타깝게 느끼는 곳은 장시간 주거정비사업의 시계가 멈춰버린 강북 지역이다. 더 적극적으로 관심을 갖고 노력했다면 강북 개발의 속도와 성과는 달라졌을 것"이라며 "강북 유권자들의 선택을 받았던 많은 정치인이 통렬히 반성해야 한다"고 비판했다.

그는 이어 재개발·재건축 규제 철폐를 통해 사업 속도를 높이겠다고 밝혔다.

오 시장은 "서울시는 미아2 재정비촉진구역에 기준용적률을 20%에서 최대 30%까지 늘리고 법적 상한용적률은 1.2배까지 확대하는 등 파격적으로 규제를 철폐했다"며 "서울시는 2030년 상반기 미아2구역 4003호 착공을 목표로 행정력을 집중하고 있다"고 했다.





아울러 그는 "'집이 있는 서울'은 불가능한 미래가 아니다. 강북이 먼저 달라지고 결국 서울이 달라질 것"이라고 말했다.





