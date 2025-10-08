이동환 시장, 축구국가대표팀 격려…"고양의 기운으로 승리하길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동환 고양시장, 고양종합운동장 찾아 선수 격려

브라질·파라과이전 앞둔 축구 국가대표팀 공개 훈련

10일 브라질·14일 파라과이와 A매치…팬 500여명도 응원

경기 고양특례시(시장 이동환)는 오는 13일까지 대한민국 축구 국가대표팀이 고양종합운동장 주경기장 및 보조경기장에서 훈련을 진행한다고 8일 밝혔다.

이동환 고양특례시장(오른쪽)과 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 지난 7일국가대표팀 선수들의 친필 사인 유니폼을 들고 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

AD

지난 6일부터 시작된 이번 훈련은 10월 A매치 기간에 열리는 10일 브라질전과 14일 파라과이전을 대비하기 위한 훈련이다.

특히 지난 7일 오후 5시에는 팬 500명을 초청한 공개훈련이 보조경기장에서 열렸으며, 손흥민 선수를 비롯한 축구국가대표 주요 선수단이 참가했다. 팬들은 가까이에서 선수들의 훈련을 직접 지켜보며 대표팀과 함께 호흡하는 특별한 시간을 가졌다.

훈련에 들어가기 전 손흥민 선수와 악수하고 있는 이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

이날 이동환 고양특례시장은 현장을 찾아 선수들을 격려하며 "고양시에서의 훈련이 대표팀에 좋은 기운을 주길 바라며, 다가오는 브라질·파라과이전에서 대한민국 축구의 저력을 보여주길 기대한다"고 말했다.





AD

조현우 선수를 격려하고 있는 이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공

고양특례시는 이번 훈련과 공개행사를 통해 △대표팀 사기 진작 △평가전 대비 분위기 고조 △손흥민 등 스타 선수 팬심을 활용한 스포츠 도시 고양 브랜드 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>