국정자원 화재 12일 째…복구율 24.6%

행정정보시스템 647개 중 159개 복구

김민재 차관 연합뉴스

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 마비된 행정정보시스템이 약 25%가량 복구된 것으로 파악됐다. 행정정보시스템 647개 중 1등급 핵심 업무 22개를 포함한 159개가 복구됐다.

7일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 국정자원 화재에 따른 정부 정보시스템 장애 12일째인 이날 오후 1시 기준 복구율은 24.6%다.

전날과 비교해 국가데이터처의 농림어업총조사 홈페이지(농가·임가·어가 대상 통계조사 서비스)와 2020 e-Census 경제총조사(전국 사업체 대상 주요 경제통계조사 서비스) 등 2개가 추가로 복구됐다.

정부는 지난달 26일 국정자원 대전 본원에서 발생한 화재로 647개 정부 정보시스템이 중단되자 인력과 장비를 총동원해 복구작업을 벌이고 있다.

특히 화재로 전소된 7-1 전산실의 96개 시스템은 대구센터 내 '민관협력형 클라우드'로 이전 복구를 추진 중이다.

국정자원 현장상황실장인 김민재 행정안전부 차관은 이날 오후 대구센터를 찾아 복구 작업 현장을 점검하고, 클라우드 인프라 구축 상황과 UPS(무정전전원장치)·배터리 관리 실태를 확인할 예정이다.

정부는 민간 클라우드를 활용하면 별도의 하드웨어 구축 없이도 중단된 시스템을 신속히 복구할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

다만 복구 속도는 여전히 더디다는 지적이다. 대규모 장애 발생 12일째임에도 전체 복구율이 4분의 1 수준에 불과하기 때문이다.





김민재 차관은 "국민 불편을 빠른 시일 내에 해소할 수 있도록 민간 클라우드 기업과 협업하여 시스템 복구에 만전을 기하겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

