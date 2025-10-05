비상등 켠 채 멈춘 SUV 다가가보니…순찰하던 경찰, 5살 아이 구조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하임리히법 시행하자 튀어나와

순찰 중이던 경찰관이 사탕을 먹다 기도가 막힌 5세 여아의 생명을 구했다.

5일 경기 고양경찰서에 따르면 지난 8월24일 낮 12시50분쯤 고양시 덕양구 도내동 도로 중앙 안전지대에서 한 SUV 차량이 비상등을 켠 채 멈춰 있었다. 운전석에서 내린 보호자는 아이를 안은 채 가슴을 압박하고 있었고, 얼굴이 창백해진 아이는 거품을 물며 의식을 잃어가고 있었다.

마침 인근을 순찰 중이던 고양경찰서 도래울지구대 소속 양준철 경사는 이 모습을 발견하고 순찰차를 세웠다. 다급히 다가가자 보호자는 "차 안에서 사탕을 먹다 아이가 숨을 쉬지 못한다"며 도움을 요청했다.

양 경사는 아이의 상태를 확인한 뒤 복부 압박 위치를 잡고 하임리히법을 시행했다. 하임리히법은 음식물이나 이물질이 기도를 막았을 때 복부를 힘 있게 밀어 올려 이물질을 배출시키는 응급처치법이다.

아이는 반응이 없고 손이 축 늘어진 상태였지만, 그는 포기하지 않고 3분가량 응급조치를 이어갔다. 반복된 복부 압박 끝에 아이 입에서 사탕이 튀어나왔고 곧 울음을 터뜨리며 호흡을 되찾았다.





양 경사는 "저도 아이를 키우는 아버지 입장에서 혹시 몰라 하임리히법을 익혀뒀는데, 실제로 현장에서 쓰게 될 줄은 몰랐다"며 "무사히 아이를 살릴 수 있어서 다행"이라고 말했다.





