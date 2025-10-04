체중 22㎏, 손톱 엉망에 이는 다 썩어…"오직 생과일만 먹는다" 20대 결국 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과일주의 식단 고집하던 여성, 영양실조로 사망



폴란드 출신의 한 20대 여성이 인도네시아 발리 한 호텔 방에서 사망한 상태로 발견됐다. 사인은 영양실조로, 과일 이외에는 아무것도 입에 대지 않는 '과일주의자(fruitarian)'인 그는 자신의 식단을 고수하다가 결국 죽음에 이른 것으로 조사됐다.

최근 영국 매체 '더 선'은 폴란드 여성 칼로리나 크시자크(27)가 극단적인 식단을 유지하다가 결국 사망했다고 보도했다. 사망 당시 그의 체중은 22㎏에 불과했던 것으로 전해졌다.

과일주의 식단을 고수하다가 영양실조로 사망한 폴란드 여성 칼로리나 크시자크. 칼로리나 크시자크 인스타그램

AD

생과일만 섭취하는 과일주의자였던 크시자크는 자신과 비슷한 생각을 공유하는 사람들을 만나기 위해 발리를 찾았다가, 호텔 방에서 숨을 거둔 것으로 전해졌다. 사망 전 그는 스스로 몸을 가누기 어려울 만큼 쇠약해진 상태였으며 필수 영양소 부족으로 손톱이 노랗게 변하고 치아가 썩기 시작하는 등 심각한 건강 이상 징후를 보였다고 한다.

크시자크가 호텔에서 묵던 당시 그는 호텔 직원에게 자기 방으로 과일만 배달해 달라고 요구했다. 호텔 매니저는 비건 식단을 고수하는 손님들에 익숙했기에 대수롭지 않게 여겼다. 하지만 직원들은 크시자크의 야윈 모습을 보고 우려했으며, 한 직원은 그를 부축해 방으로 들여보내 준 경험이 있다고 증언하기도 했다. 결국 크시자크의 건강 상태를 우려한 호텔 직원들은 여러 차례 그에게 진료를 권했지만, 크시자크는 거절한 것으로 전해졌다.

과일식을 시작한 뒤 그는 영양 결핍 증상을 겪은 것으로 전해졌다. 인스타그램

크시자크의 친구가 매체에 전한 바에 따르면, 크시자크는 골다공증, 알부민 결핍증 등을 앓았던 것으로 알려졌다. 또 그는 청소년기 내내 거식증에 시달렸으며, 영국의 유명 대학교인 리즈 대학교 진학 이후로는 요가와 비건식에 집착하기 시작했다. 과일주의 식단을 시작한 뒤로는 사회관계망서비스(SNS)에 앙상해진 모습을 자주 올려 부모가 직접 영국을 찾아 치료를 권한 것으로 전해졌다.





AD

더 선은 영양학 전문가들의 발언을 인용, 이번 사건이 극단적인 웰빙 트렌드의 위험성을 보여주는 사례라고 지적했다. 영국에서만 약 125만명이 섭식 장애를 겪고 있으며, 이 가운데 75%는 여성으로 알려졌다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>