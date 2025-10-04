[날씨]연휴 둘째날 전국 곳곳에 비…추석까지 흐릴듯

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추석 연휴 둘째 날인 4일 전국이 대부분 흐린 가운데 수도권과 강원 영서, 제주도를 제외한 대부분 지역에 가끔 비가 오겠다. 다만 비의 양은 많지 않을 것으로 보인다.

기상청에 따르면 이날 예상 강수량은 강원 영동·충북 5㎜ 미만, 전라권·충남 5㎜ 안팎, 경상권 5∼10㎜다. 전국 5㎜ 안팎의 비는 5일까지 이어지겠다. 전국의 예상 낮 최고기온은 23∼28도다. 5일 아침 최저기온은 17∼22도, 낮 최고기온은 23∼28도가 되겠다. 당분간 기온은 평년보다 비슷하거나 조금 높겠다.

동해남부 먼바다에는 이날 오후까지 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 매우 강하게 불고 물결이 1.0∼3.5ｍ로 매우 높게 일 것으로 보여 항해 및 조업하는 선박은 유의해야겠다.

기상청은 추석 당일인 오는 6일까지 전국이 대체로 흐리고 곳곳에 비가 내리는 가운데 일부 남부지방과 제주도에서는 구름 사이로 보름달을 볼 수 있는 곳이 있을 것이라고 내다봤다. 다만 중부지방에서는 구름이 많아 보름달을 보기 어렵겠다.





AD

추석 당일인 6일 주요 도시 월출 시각은 서울 오후 5시32분, 인천 오후 5시33분, 강릉 오후 5시24분, 대전 오후 5시 30분, 대구 오후 5시 26분, 부산 오후 5시 24분, 광주 오후 5시 33분, 제주 오후 5시 35분이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>