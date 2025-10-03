이재명 대통령 "아이들 밝고 씩씩하게 자랄 수 있는 사회 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령이 추석 연휴 첫날인 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 진행된 실향민들과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 3일 추석 연휴를 맞아 아동양육시설을 방문해 "아이들이 어떤 환경에서도 밝고 씩씩하게 자랄 수 있는 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

김남준 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 인천 강화군에 있는 아동양육시설인 계명원을 찾아 이같이 말했다고 밝혔다.

이 대통령은 관계자들로부터 시설 운영 현황에 대한 설명을 듣고 숙소와 식당 등을 둘러본 뒤 전통 장난감 만들기 체험을 하던 아이들과 만나 대화를 가졌다고 한다. 특히 자신을 학생회장이라고 소개한 아이와 공약에 대한 얘기를 나눴다고 김 대변인은 설명했다.





이후 이 대통령은 인근 강화풍물시장으로 이동해 오찬을 가졌다. 당시 한 주민이 "APEC 정상회의 홍보영상 멋졌어요"라고 외치자 웃음이 나오기도 했다. 이 대통령은 2일 공개된 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 홍보 영상에서 주차요원으로 출연해 화제를 모은 바 있다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

