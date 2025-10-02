대통령실 "美측에 관세협상 수정안 제안…답변 기다리는 중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령 "금산분리 '도그마' 벗어나 충분히 논의해야"…'제한된 영역' 강조

강유정 대변인, 이진숙 체포에 "소환 불응해 체포된 것으로 알아“

대통령실은 2일 한미 간 협상이 진행 중인 3500억 달러 규모의 대미 투자에 대한 구체적인 운용 방안와 관련해 "한국 측의 수정안을 미국 측에 제안하고 답변을 기다리는 중"이라고 밝혔다. 앞서 김용범 대통령실 정책실장은 이날 한 언론 인터뷰에서 '대미 투자 펀드 관련 양해각서(MOU) 수정안을 미국 측에 보냈다'고 전했다.

연합뉴스

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 김 실장의 인터뷰 내용에 대한 질문에 "아직 협의 중이라 자세한 내용은 말할 수 없다"면서도 수정안을 미국에 제안한 것은 사실이라고 답했다. 그러면서 "다양한 시나리오를 두고 협상 중인 만큼 양국 모두에 도움이 될 방안을 마련하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

이어 강 대변인은 이재명 대통령이 이날 수석보좌관회의에서 인공지능(AI) 분야에 있어 예외적으로 금산분리 규제 완화를 검토하는 문제에 대해 재차 언급했다고 소개했다.

이 대통령은 전날 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)를 접견하면서 "독점의 폐해가 나타나지 않는 범위에서, 다른 영역으로 규제 완화가 번지지 않도록 하는 안전 장치가 마련된 것을 전제로 금산분리 완화를 검토할 수 있다"고 말한 바 있다.

이 대통령은 이날 회의에서도 "고정된 도그마(독단적 신념)를 벗어나 사회적으로 논의할 필요성이 있다. 충분한 의견 교환이 이뤄지길 바란다"는 취지의 발언을 했다고 강 대변인이 소개했다. 다만 이 과정에서 이 대통령은 금산분리 완화 논의가 '매우 제한된 영역'에서만 검토될 수 있다는 점을 거듭 강조했다고 한다.

한편 강 대변인의 이날 브리핑에서는 이진숙 전 방송통신위원장이 공직선거법 위반 등의 혐의로 경찰에 체포된 것과 관련해 대통령실의 입장을 밝혀달라는 질문도 나왔다.





강 대변인은 이에 "대통령실 입장은 아니다"라며 개인 자격의 발언임을 전제로 "(이 위원장이) 소환에 계속 불응했다고 들었다. 공식적으로 3회 이상 소환에 불응하면 체포영장이 발부되고 체포되는 것으로 안다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

