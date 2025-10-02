金총리 "中, 대화·비핵화 포함 남북관계에 긍정 기여 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍콩 아주주간 인터뷰 "美와 협력 강화…中과도 경협 유지할 것"

"한미 군사동맹, 1차적으로 한반도 평화·안정에 집중“

김민석 국무총리는 2일 시진핑 중국 국가주석이 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한하는 것과 관련, "중국이 남북 관계에 있어서 긍정적인 기여를 해 주길 늘 기대한다"고 말했다.

김 총리는 이날 보도된 홍콩 주간지 '아주주간'과 인터뷰에서 시 주석 방한 시 한국이 남북 교류 지원을 요청할 가능성을 묻자 "남북 간 평화로운 대화 촉진과 한반도 비핵화를 이루는데 대한 기여 두 가지를 다 포함한다"며 이같이 답했다. 그러면서 "여전히 중국 정부가 한반도의 평화와 대화 촉진, 비핵화라는 기존 입장을 유지하고 있다고 본다"고 덧붙였다.

남북대화 가능성 자체에 대해선 "현재 김정은 (북한 국무)위원장이 냉정한 태도를 현시점에서는 견지하고 있기에 의미 있는 남북 간의 진전은 조금 어려운 시점이라고 생각한다"고 봤다.

한미중 관계에 대해서는 "경제에 있어서도, 현재나 미래에 있어서도 미국과의 협력 관계가 더욱 강화될 수밖에 없다"면서도 "중국은 우리 무역 제1상대국의 위치가 여전하기에 중국과도 경제 협력을 계속 유지해 갈 것"이라고 언급했다.

그는 "한국이 적대적 입장을 취하지 않고 상호관계를 강화하려 노력한다면 중국도 이해할 것"이라고 강조했다.

이어 김 총리는 '워싱턴 모델'과 '베이징 모델' 가운데 무엇이 더 배울만한지를 묻자 "이재명 대통령이 천명하는 실용주의는 '워싱턴 모델'과 '베이징 모델' 중에 꼭 필요한 부분만 활용하는 것이 아닌가 싶다"고 답했다.

대만해협 문제와 한반도 안보의 관련성에 대해선 "한미 군사동맹이 있지만 원칙적으로 한국 국민 동의 없이는 한반도 이외의 갈등에 참여하지 않는 것을 전제로 한다"며 "한미동맹도 1차적으로는 한반도 평화와 안정에 역량이 집중되는 것"이라고 말했다.

김 총리는 미국의 한국 국방비 증액 요구에 대한 질문엔 "자주국방 입장에서 우리의 안보태세를 지속해서 강화해 가고 있고 국방비를 지속해서 늘려나갈 계획을 가지고 있다"며 "우리 자체의 필요에 의한 것"이라고 답했다.

한국의 핵무장 가능성에 대해선 "대한민국은 핵확산금지조약(NPT) 체제하에서 자체 핵무장은 고려하지 않는다"며 "한미 간에도 그런 논의는 진전되고 있지 않다"고 단언했다.

또 한국의 북대서양조약기구(NATO) 가입 가능성에 대해서도 "군사적으로 한미동맹 체제 외에 특별히 다른 군사적 대안을 고려하고 있지 않다"며 "NATO 체제에 우리가 군사적으로 가입할 가능성은 사실상 없다고 봐도 된다"고 했다.

김 총리는 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 관련해선 "트럼프 대통령과 시 주석 등이 모두 참석한다는 전제하에 준비해 왔다"며 "최선을 다해 만전을 기하고 있다"고 설명했다.

아울러 "한국은 이번 APEC을 통해 국제 무대에서 군사 쿠데타 이후에 완전히 회복된 모습을 보이게 될 것"이라고 강조했다.





북한 김 위원장의 APEC 정상회의 참석 및 트럼프 대통령과 회동 가능성에 대한 물음엔 "현재까지 상황을 봐서는 (김 위원장이) APEC에 초청받아 참석할 가능성은 작다"고 전망했다.





