오형열 화순군의회 의장 "신뢰받는 의정활동 하겠다"

추석 연휴 앞두고 지역민에 인사 건네

"남은 임기 동안 지방의회 역할 최선"

오형열 화순군의회 의장

오형열 화순군의회 의장이 2일 민족의 대명절인 추석을 앞두고 지역민들에게 명절 인사를 건넸다.

오 의장은 "풍요로운 가을, 오곡백과가 무르익는 이 계절에 민족 최대의 명절인 추석을 맞아 군민 한 분 한 분께 감사의 마음을 담아 인사를 드린다"며 "그동안 바쁘게 살아온 일상을 잠시 멈추고, 가족과 이웃이 함께 모여 따뜻한 정을 나누는 행복한 명절 보내시기를 기원한다"고 밝혔다.

이어 "우리는 사회 전반에 큰 전환과 도전을 함께 마주하고 있다"며 "새롭게 출범한 정부가 기본소득 도입, 민생 회복, 지역균형발전 정책 실행에 속도를 내면서 지방정부와 지방의회의 역할 또한 그 어느 때보다 중요해지고 있다"고 설명했다.

그러면서 "화순군의회도 이러한 정책이 지역에 제대로 안착할 수 있도록 제도적 뒷받침에 힘을 쏟고 있다"며 "지금까지 걸어온 길에 안주하지 않고 남은 임기 동안 더욱 실천적이고 진정성 있는 의정활동을 통해 군민 여러분의 신뢰에 보답하고, 보다 나은 화순의 미래를 함께 만들어 나가겠다"고 강조했다.





끝으로 오 의장은 "'더도 말고 덜도 말고 늘 한가위만 같아라'는 말처럼, 이번 추석만큼은 모든 걱정을 잠시 내려놓고 둥근 보름달 아래에서 웃음과 따뜻함이 넘치는 넉넉한 명절 보내시길 바란다"고 덧붙였다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

