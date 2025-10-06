[단독]"韓 로봇 구동부품 98% 일본 의존…산업 경쟁력 '경고등'"[미래 소부장 의존]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구동부품 해외 의존도 80.3%

센서·제어부품 일본→중국으로

韓로봇 5.9조 규모, 부품 공급 전무

국내 산업 현장 곳곳에서 로봇 활용이 빠르게 늘고 있지만, 정작 로봇을 움직이는 핵심 부품 대부분은 여전히 외국산에 의존하는 것으로 나타났다. 미래 산업으로 꼽히는 로봇의 부품들을 일본과 중국에서 조달하면서 우리 산업의 경쟁력이 하락할 것이라는 우려가 나온다.

지난 8월18일 기자가 방문한 중국 선전시 푸톈구 화창베이 부품 상가 내부 상점 모습. 사진 박준이 기자.

6일 이재관 더불어민주당 의원실이 산업통상자원부에 요구한 자료에 따르면 2023년 기준 국내 제조업용 로봇에 들어가는 구동부품의 해외 의존도가 80.3%에 달하는 것으로 파악됐다. 이는 2년 전 조사인 2021년(77.7%)보다 더 의존도가 높아진 수치다. 이중 대부분의 구동부품 수입 제품이 일본산(97.8%)에 의존하고 있었다. 구동부품은 모터, 감속기, 드라이브 등 로봇 관절을 움직이는 장치로 로봇 부품에서 가장 중요한 역할을 한다.

그외 부품들은 최근 일본산 위주에서 중국산 위주로 의존도가 올라갔다. 카메라모듈, 토크 센서, 엔코더 등 로봇의 눈과 귀 역할을 하는 센서부품은 중국, 일본 등 수입산 비중이 51.5%였다. 이중 2021년 대비 일본산(74.3%→43.1%) 의존도가 줄어든 반면, 중국산(23.2%→48.4%) 비중이 두배 이상 올랐다. 제어부품 비중도 2021년엔 일본산(57.3%)이 가장 높았지만, 2023년부터 중국산(95.8%)이 대부분을 차지했다.

국내 산업 현장 곳곳엔 이미 산업용 로봇이 활용되고 있다. 2023년 산업부에 따르면 국내 로봇 산업 전체 매출 규모는 전년대비 1.5% 증가한 5조9805억원 수준이다. 이중 절반 가량이 제조업용 로봇 매출에 해당한다. 로봇의 수요는 급격히 증가하고 있지만, 세부 부품은 대부분 해외에서 조달하는 상황인 셈이다.

결과적으로 해외 부품사들이 수혜를 입는 것은 물론, 국내 로봇 제조사들의 부담도 커지고 있다. 공급망 규모가 작다 보니 대량 조달이 어려워 부품 가격을 줄일 수 없기 때문이다. 따라서 국내 제조사들은 연구용 로봇을 소량 생산하는 초기 단계에서부터 해외 부품사로 향한다. 일본 하모닉드라이브·나브테스코 등 감속기 업체나 중국 이노밴스·슬램텍 등 제어기·센서 업체가 대표적이다.





허정우 레인보우로보틱스 최고기술책임자(CTO)는 "로봇 안에 들어가는 기어나 모터, 센서 등이 다 국산화가 안 돼 있다보니 다른 나라 제품들보다 비싸게 만들 수밖에 없다"며 "국산 업체들이 부품들을 만들려면 결국 필요한 게 소재·장비다. 소재·장비를 만드는 회사 자체가 국내에 없고 투자도 하지 않는다"고 지적했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

