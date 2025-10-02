'일베' 논란 슈카월드 "사이트 들어가 본 적도 없어…실수에 너무 악의적"

"단순 실수, 검수 전담 직원 두겠다" 강조

사과·해명에 이어 3000만원 기부도 나서

극우 성향의 커뮤니티인 '일간베스트'에서 고(故) 노무현 전 대통령을 조롱하기 위해 만든 로고를 사용했다 사과한 경제 유튜버 슈카(본명 전석재)가 자신에게 제기된 '일베 논란'에 억울함을 하소연했다. 그러면서 슈카는 "단순 실수를 가지고 '일베'라는 헤드라인으로 보도한다"면서 언론을 향해 불쾌감을 드러냈다.

구독자 360만명에 달하는 경제 유튜버 슈카(본명 전석재) 슈가월드 인스타그램

AD

1일 슈카는 유튜브 채널 '머니코믹스'에 출연해 유튜버 김성회와 함께 라이브 방송을 진행하던 도중 "내 평생 그 사이트(일베)에 들어가본 적이 없다"고 운을 뗐다. 김성회가 "설마 (일베 회원) 아니지?"라고 묻자 슈카 측은 "그 사이트 한 번을 들어가본 적이 없다"고 강조했다.이어 그는 "(일베 로고를) 내가 만든 것도 아닌데"라며 "자료가 잘못된 것을 언론이 '슈카 일베'로 헤드라인을 뽑더라. 그렇게 뉴스가 없나"라고 토로했다.

그러면서 슈카는 "내가 말한 것도 아니고 자료 만드는 쪽에서 실수해서 나온 것"이라며 "언론이 진짜 너무 악의적"이라고 비판했다. 아울러 그는 "내가 그걸 보고 많은 생각을 했다. 우리나라 언론이 갈 데까지 갔구나"라며 "내가 유튜버를 계속해야 하나 이런 생각을 많이 했다. '현타'가 많이 온다"고 말했다. 끝으로 그는 "이번 사건을 계기로 10년간 지켜온 채널의 운영 모토를 바꿨다"면서 지금까지 '정치적 중립성 유지'를 지켜왔지만 이제부터 "저널리즘을 따라가겠다"고 선언했다. 슈카는 "맞는 건 맞다, 틀린 건 틀리다, 내 성향이나 내 이해관계에 따르지 않고 저널리즘을 가는 채널을 할 것"이라고 덧붙였다.

구독자가 360만명에 달하는 슈카는 지난달 28일 미국의 세계보건기구(WHO) 탈퇴에 대해 설명하면서 일베에서 노 전 대통령을 조롱하기 위해 합성한 WHO 로고를 잘못 인용했다. 합성된 로고에는 지팡이를 감싼 뱀 문양 뒤로 우측엔 노 전 대통령, 좌측 위엔 홍어, 좌측 아래엔 개를 끌어안고 있는 노 전 대통령의 실루엣이 각각 자리해 있었다.





AD

구독자가 360만명에 달하는 슈카는 지난달 28일 미국의 세계보건기구(WHO) 탈퇴에 대해 설명하면서 일베에서 노 전 대통령을 조롱하기 위해 합성한 WHO 로고를 잘못 인용해 논란을 빚은 바 있다. 온라인 커뮤니티

이에 슈카는 다음날 자신의 채널 최신 동영상에 고정 댓글을 달아 "금주 라이브 중 악의적으로 조작된 이미지가 송출되는 불미스러운 사고가 있었다"며 "해당 이미지는 교묘하게 조작돼 있어 리서치 팀의 1차 검수와 저의 2차 검수 과정에서도 문제점을 발견하지 못했다"고 해명했다. 나아가 그는 사과와 더불어 "앞으로는 검수 전담 직원을 두어 3단계의 검수 체계를 마련하고, 더욱 철저히 확인하겠다"며, "사과의 마음을 담아 대한적십자사의 독립운동가 후손 돕기 캠페인에 3000만원을 기부하도록 하겠다"고 밝혔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>