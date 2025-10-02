익산시, '익산행 멍룡열차' 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참가비 1인 9만9천원…선착순 200명



전북 익산시가 오는 18일 운행되는 '2025 익산행 멍룡열차' 참가자를 모집한다.

2일 시에 따르면 이번 열차 상품은 그동안 관광객의 큰 호응을 얻었던 정원열차, 치맥열차, 고구마순합창열차 등 주제별 기차여행에 이어 반려동물과 함께하는 열차 관광상품으로 기획됐다.

익산행 멍룡열차 포스터. 익산시 제공

코레일 전북본부와 협업으로 마련된 반려동물 동반 전용 임시관광열차는 서울역에서 오전 6시 59분 출발해 영등포·수원·천안·조치원·서대전을 거쳐 익산역에 오전 10시 도착한다.

참가자들은 가을 정취를 만끽할 수 있는 달빛소리수목원을 비롯해 이상한교도소(교도소세트장), 제19회 익산 FCI 국제도그쇼&반려동물 문화축제 현장에 방문한다.

특히 여행에는 반려동물 전문가가 동행해 참가자들이 더욱 안심하고 여행을 즐길 수 있고, 국제도그쇼와 연계해 여행과 축제를 한 번에 즐길 수 있는 특별한 기회가 제공된다.

참가비는 1인 9만9,000원으로 왕복 열차, 전용 버스, 중식·석식이 포함되며, 모집 인원은 선착순 200명(반려견 200마리 동반 가능)이다. 신청은 여행사 누리집에서 가능하며 자세한 사항은 전화로 문의하면 된다.

시는 올해 문화체육관광부·한국관광공사의 '반려동물 친화관광도시 조성사업'에 선정돼 다양한 반려동물 친화 사업을 추진하고 있으며, 이번 여행을 통해 사업 비전인 '펫프렌드 익산'을 알리고, 반려동물 동반 관광 확산에 이바지할 것으로 기대하고 있다.





시 관계자는 "멍룡열차는 철도를 통해 익산의 자연과 문화를 잇는 반려동물 친화 힐링 여행으로 기획됐다"며 "앞으로도 전국 반려동물과 보호자가 찾고 싶은 도시로 발돋움할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

