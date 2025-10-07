‘디에트르 더 리버’ 견본주택 추석 연휴 내 정상운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

- HUG 보증 적용된 전세형 구조, 8년 안정 거주 가능

- 청약 통장 없이 신청 가능… 분양 전환 우선권으로 자산 형성 기회까지

올해 추석은 예년보다 긴 연휴가 이어지면서 평소 염두에 둔 단지의 견본주택을 찾는 실수요자들의 발길이 기대된다. 이 가운데 대방건설은 부산 강서구 범방동에 공급하는 '디에트르 더 리버' 견본주택을 연휴 기간에도 정상 운영해 방문객을 맞이한다고 밝혔다.

'디에트르 더 리버'는 부산신항 배후 국제물류도시 내에 들어서는 공공지원 민간임대 아파트다. 청약통장이 없어도 신청이 가능하고, 전 세대가 전세형으로 공급돼 월세 부담이 없으며, 최대 8년간 안정적인 거주가 가능하다. 청년·신혼부부·고령자 등 특별공급 대상자에게는 시세 대비 70% 수준의 임대가가 적용돼 주거비 절감 효과도 기대된다. 또한 한시적으로 분양전환 시 우선권도 제공돼, 실거주와 자산 형성을 동시에 기대할 수 있는 점도 눈길을 끈다.

입지 여건도 돋보인다. 부산신항 배후 국제물류도시 내에 자리한 단지는 부산신항 산업단지와 인접해 직주근접 수요를 대거 흡수할 전망이다. 개통 예정인 부전~마산 복선전철 부경경마공원역(예정)을 비롯해 김해국제공항과 가덕신공항(예정)을 이용하면 향후 광역 교통망 이용에도 편리한 입지로 거듭날 것으로 예상된다.

생활 인프라와 자연환경도 풍부하다. 단지 반경 차량 10분대에는 스타필드시티 명지, 롯데프리미엄아울렛 김해점, 더현대 부산(2027년 예정) 등 대형 복합 쇼핑몰이 위치해 쇼핑과 여가를 한 번에 누릴 수 있다. 단지 앞에는 수변공원과 '녹산고향동산'이 자리하며 일부 세대에서는 낙동강 리버뷰를 감상할 수 있어 주거 만족도를 높인다.





대방건설 관계자는 "견본주택을 방문하면 단지의 상품성과 입지를 직접 확인할 수 있다"며 "부산신항 직주근접 입지와 합리적인 임대 조건을 갖춘 '디에트르 더 리버'는 특히 신혼부부 등 젊은 세대에게 안정적인 주거 대안으로 높은 관심을 받고 있다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

