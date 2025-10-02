국민의힘, 추석 맞아 '노년·청년층' 민심 구애...봉사활동·시장 방문

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울역 대신 노인복지관...송편빚기 봉사

오후에는 경동시장서 청년 민심 공략

국민의힘은 2일 추석 연휴를 앞두고 노년·청년층 민심 챙기기에 나섰다. 매년 관행처럼 해오던 서울역 귀성 인사 대신 봉사활동 행보를 통해 '민생 정당' 이미지를 부각하려는 모습이다.

장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 당 지도부는 이날 오전 서울 동대문구 동백꽃 노인종합복지관을 찾아 송편 빚기 봉사활동을 했다. 노인의날을 맞아 노인들과 직접 만나 추석 인사를 전했다.

장동혁 국민의힘 대표가 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 서울 동대문구 동백꽃 노인복지관에서 빚은 송편을 어르신에게 먹여 드리고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 매년 명절 때마다 경부선이 시작되는 서울역을 찾아 귀성 인사를 해왔다. 올해 추석 명절에는 그간의 관행을 깨고 노인 복지관과 시장 등을 찾아 서민들과 접촉면을 늘리겠다는 구상이다. 민생 행보를 통해 외연 확장에 주력하겠다는 의도로 풀이된다.

장 대표는 "우리 조상들은 나라가 더욱 발전하고 융성해지길 바라는 마음으로 반달 모양으로 송편을 빚었다"며 "노인의날을 맞아 송편을 빚어 어르신들을 대접할 생각을 하니 마음이 따듯해진다"고 말했다.

그러면서 "지금 나라 경제가 어렵지만 더 좋아지길 바라는 마음으로 송편을 빚겠다"며 "어르신들이 그늘진 곳이 없도록 더 잘 살피겠다는 약속도 송편에 담겠다"고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이 자리에서 "세상이 아무리 바뀌었어도 추석을 맞는 마음은 따듯하다"며 "모두 함께하는 세상, 나누는 세상, 서로 존중하는 세상이 될 수 있도록 힘을 모아야 한다"고 강조했다.





장 대표는 이어 서울 중구 롯데호텔에서 열리는 노인의날 기념식에도 참석할 예정이다. 오후에는 서울 동대문구 경동시장 청년몰을 찾아 청년층 소상공인 민심을 공략한다.





