"복구 속도 내겠다"…공무원 업무자료 858TB는 불타

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 "복구 속도 높이도록 예산·인력 투입"

공무원 클라우드 'G드라이브'는 복구 불가

추석을 앞두고 정부가 국가정보자원관리원 화재 관련 복구 인력을 추가 투입하며 속도를 내고 있다. 다만 화재로 직접 피해를 본 공무원용 내부 클라우드 'G드라이브'는 백업이 이뤄지지 않아 복구가 어렵다는 판단이다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행정안전부 장관)은 2일 오전 정부서울청사에서 중대본 회의를 열고 "현재의 복구 속도가 국민 눈높이에 미치지 못하고 있다는 점을 엄중히 인식한다"며 "복구 속도를 높일 수 있도록 인력과 예산을 총동원하기 위해 민간 전문가와 연구기관 인력까지 현장에 투입하는 조치를 취했다"고 말했다. 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국전자통신연구원(ETRI) 전문 인력이 복구 현장에 지원되며, 이중 ETRI 인력 4명은 현장에 즉시 파견됐다.

연합뉴스

AD

화재가 발생한 5층 전산실의 분진 제거 속도도 높일 계획이다. 전국 서버 전문 청소업체를 최대로 투입하고, 장비 분해와 분진 제거, 테스트 과정을 병렬로 진행하기로 했다. 이를 통해 당초 2주로 예상됐던 분진 제거 과정을 절반으로 줄여 오는 5일까지 작업을 마칠 예정이다.

국정자원에 불이 난 지 7일째지만 복구 작업은 더딘 상황이다. 이날 오전 6시 기준 시스템 장애가 발생한 647개 시스템 중 110개가 정상화돼 복구율은 17%다. 미복구 시스템 중에는 대체 수단이 없는 것들이 있어 시민 불편은 지속되고 있다.

특히 공무원들이 사용하는 내부 클라우드 저장공간인 'G드라이브'는 사실상 복구 불가능 판정을 받았다. 7-1 전산실에서 직접 피해를 본 96개 시스템 중 하나다. 행안부 관계자는 "G드라이브는 '대용량 저성능 스토리지'로, 다른 시스템과 달리 백업이 이뤄지지 않았다"며 "완전히 소실돼 복구가 불가능한 상황으로 판단하고 있다"고 전했다.





AD

G드라이브의 실사용자는 12만5000명에 이른다. 저장된 데이터는 약 858TB로, A4 용지 2조2308억장 분량의 공무원 업무자료가 모두 사라진 셈이다. 부처별로 사용 편차가 크지만, 인사혁신처의 경우 업무 정보를 전부 PC가 아닌 G드라이브에 저장하고 있어 피해가 큰 것으로 알려졌다. 임정규 행안부 공공서비스국장은 "결재·보고 관련 자료는 기본적으로 온나라시스템에 함께 저장돼 있기 때문에 최종 정부 보고서와 같은 자료는 모두 보관돼 있다고 본다"고 했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>