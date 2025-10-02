9월 소비자물가 2.1% 상승…가공식품·외식 등 먹거리 '껑충'(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일시적 통신요금 인하 효과 종료

물가상승 한 달 만에 2%대 복귀

계란값 3년 8개월 만 최대 폭 상승

지난달 소비자물가 상승률이 두 달 만에 다시 2%대로 올라섰다. 지난 8월 일시적 통신요금 인하 효과가 사라지고, 석유류 가격이 상승 전환한 것이 주요 요인으로 지목된다. 특히 가공식품 물가 상승률이 4%대를 기록하며 전체 물가를 끌어올렸다.

국가데이터처가 2일 발표한 '9월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 전년 동월 대비 2.1% 상승했다. 이는 8월(1.7%)보다 0.4%포인트 오른 수치로 7월(2.1%) 이후 두 달 만에 2%대 상승 폭을 기록했다.

품목별로 보면 서비스 물가가 전년 동월 대비 2.2% 올랐다. 공공서비스가 8월 -3.6%에서 지난달 1.2%로 전환하며 물가를 밀어 올렸다. 이는 SK텔레콤의 대규모 해킹 사태에 따른 요금 할인이 종료된 데 따른 것이다.

연합뉴스

AD

공업제품 물가도 석유류 가격 반등으로 2.2% 상승했다. 가공식품 물가 상승률은 전년 동월대비 4.2%에 달했다. 커피(15.6%)와 빵(6.5%)이 크게 올랐고 경유(4.6%) 및 휘발유(2.0%) 등 석유류 가격도 상승했다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 "지난달 일부 통신사의 휴대전화 요금 50% 감면이 종료되면서 공공서비스 물가가 상승세로 전환됐고, 석유류는 지난해 9월 -7.6%를 기록했던 데 따른 기저효과에 더해 국제유가 상승과 환율 변동, 유류세 인하율 변화가 겹치며 2.3% 올랐다"고 분석했다.

외식 물가 역시 3.4% 올라 전달(3.1%)보다 오름폭이 확대했다. 피자(7.7%), 햄버거 등 일부 품목은 할인 종료와 배달료 인상 등이 겹쳐 가격이 뛰었다. 반면 외식 이외 개인서비스는 2.1% 상승에 그치며 전달(3.1%)보다 상승 폭이 줄었다.

농축수산물 가격 상승률은 1.9% 올라 전달(4.8%) 대비 상승 폭은 축소됐다. 특히 채소 가격은 전년 동월 대비 -12.3% 하락해 물가 부담을 덜었다. 지난해 폭염으로 가격이 급등했던 기저효과와 올해 양호한 기상 여건에 따른 결과로 분석했다. 실제 배추는 전년과 비교해 24.6% 급감했고 무와 당근 가격이 각각 42.1%, 49.6% 감소했다.

다만 축산물과 수산물의 경우 5.4%, 6.4% 올랐다. 쌀(15.9%)과 돼지고기(6.3%), 국산쇠고기(4.8%), 갈치(3.7%)와 고등어(10.7%) 등 일부 품목 및 어종은 여전히 높은 상승률을 보였다. 특히 계란값은 9.2% 오르며 2022년 1월(15.8%) 이후 3년 8개월 만에 최대 폭 상승했다.

가계 체감도가 높은 생활물가지수는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 식품은 3.2% 올라 여전히 높은 수준을 보였다. 경제협력개발기구(OECD) 방식의 근원물가지표인 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.0% 상승해 올해 들어 가장 낮았다. 한국식 근원물가 지표인 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.4% 상승했다.





AD

정부는 "향후 물가는 국제유가 변동성 등 불확실성이 있는 만큼, 관계부처 합동으로 체감물가 안정에 총력을 다할 계획"이라며 "특히, 농축수산물·석유류 등 민생과 밀접한 주요 품목의 가격·수급 변동요인에 대해서는 신속히 대응할 방침"이라고 밝혔다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr

세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>