영등포구, 11일 타임스퀘어 앞 광장서 ‘상생기업 팝업마켓’

서울 영등포구(구청장 최호권)가 이달 11일 타임스퀘어 앞 광장에서 지역 상생기업이 참여하는 ‘2025년 상생기업 팝업마켓-상생되다’를 개최한다. 이번 행사는 지역 주민과 직접 소통하고 기업의 판로를 넓히기 위해 마련됐다.

‘상생기업’은 소상공인, 청년, 사회적 경제조직, 취약계층이 경제의 주체가 돼 사회 서비스 제공과 일자리 창출을 통해 지역사회와 함께 성장하는 기업을 의미한다.

행사는 오전 11시부터 오후 5시까지 열린다. 판매부스에서는 수제 간식, 친환경 비누, 공정무역 커피 등 특색 있는 상품을 선보이고, 체험부스에서는 휴대폰 거치대 만들기, 도자기 페인팅 등 창의적 체험 프로그램이 운영된다. 상생기업 우수사례 전시, 버스킹 공연, 페이스 페인팅 등 부대행사가 이어진다.

영등포구는 행사와 별개로 중장기 성장에 어려움을 겪는 관내 상생기업을 돕기 위해 ‘상생기업 경영 컨설팅’도 운영 중이다. 이달 10일까지 참여 기업 10곳을 모집하며, 전문 컨설턴트가 성장 전략과 경영 방안을 제시한다. 신청은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판 또는 일자리경제과를 통해 가능하다.





최호권 영등포구청장은 “이번 팝업마켓을 통해 상생기업이 주민과 직접 소통하며 새로운 시장을 개척하는 좋은 기회가 되기 바란다”며 “앞으로도 관내 기업과 소상공인의 성장을 돕고, 지역 경제를 활성화할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다”고 전했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

