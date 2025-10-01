'김현지' 국감출석 공방, 대통령실 "국회 결정에 100% 따른다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김현지 제1부속실장 국회 국감 출석 여부 두고 대통령실-야권 공방

우상호, 언론 인터뷰에서 "불출석 논란 허망한 이야기, 100% 출석"

지귀연 재판장 논란 등에 "관심 있게 지켜보고 있다"

이재명 대통령의 최측근인 김현지 제1부속실장의 국회 국정감사 출석 여부를 두고 대통령실과 야권 사이에 공방이 지속되고 있다. 대통령실은 공식적으로 국회가 결정하는 바에 따르겠다는 김 부속실장의 입장을 전달하고 있지만, 야권은 지속적으로 최근 대통령실 인사를 빌미로 국회 출석 회피 의혹을 제기하고 있다.

연합뉴스

AD

1일 김남준 대통령실 대변인은 브리핑에서 김 부속실장의 국감 출석 여부와 관련해 "본인이 국회에서 결정하는 바에 100% 따르겠다는 입장을 분명히 하고 있다"면서 "그 입장에 변함이 없다"고 말했다.

공방은 지난달 29일 대통령실이 김 부속실장을 총무비서관에서 현재 직책으로 발령하면서 본격화했다. 야권은 국감 출석 대상인 총무비서관직에서 부속실장으로 자리를 옮길 수 있도록 대통령실이 선제적으로 방어에 나섰다는 주장이다. 이에 대해 대통령실은 여러 차례 최근 인사는 국감과 무관한 것이라고 선을 그어왔다.

이날 우상호 정무수석도 언론 인터뷰를 통해 김 부속실장이 국회에 출석할 것이라고 밝혔다. 우 수석은 "(야권이 주장하는) 국회 불출석은 매우 허망한 이야기"라며 "100% 출석한다"고 말했다.

김 부속실장에 대한 이목이 쏠리면서 일거수일투족에도 관심이 쏠리고 있다. 김 대변인은 김 부속실장이 이날 이 대통령이 참석한 국군의 날 행사에 동행하지 않은 것과 관련해 "업무 인수인계 기간이라 업무가 과다해 현장에 나갈 수 있는 상황이 아니었다"면서 "부속실장이 매번 현장에 나가라는 법은 없다. 융통성 있게 운용의 묘를 살리면 된다"고 설명했다.

이어 김 대변인은 대변인으로 발탁되기 전까지 제1부속실장으로 근무했던 경험을 들어 "저 역시도 모든 현장에 나가지 않고 필요하다고 생각되는 현장에 나갔다"고 말했다.

한편 김 대변인은 윤석열 전 대통령의 내란 혐의 사건 재판장인 지귀연 부장판사를 둘러싼 의혹을 비롯해 제주지법 부장판사 근무 시간 음주 사건, 윤 전 대통령 수감생활 특혜 의혹 등에 관한 질문에 "각각의 사례에 대해 언급하는 것은 적절치 않다"며 관심 있게 지켜보고 있다고 답변했다.





AD

그러면서 그는 "공무원 기강이 해이해진 사례를 지켜보고 있다"며 "다수 공무원이 성실하고 열심히 일하고 있다는 부분도 잘 보고 있고, 그들에 대한 신상도 분명히 이뤄져야 한다는 생각도 가지고 있다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>