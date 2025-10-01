곡성군, 2025년 공공형 계절근로자 '출국 행사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"인력난 해소"…따뜻한 환송 속 고국으로

곡성군은 1일 지역 농가에서 일손을 보탠 외국인 근로자들의 출국 행사를 개최했다. 곡성군 제공

전남 곡성군(군수 조상래)은 1일 지난 5개월 동안 지역 농가에서 일손을 보탠 공공형 계절근로자들의 출국 행사를 개최했다.

이날 행사에는 조상래 군수를 비롯, 군의회 부의장, 농협군지부장, 지역농협 관계자, 계절근로자 등 40여명이 참석했으며, 기념품·꽃다발 증정, 환송사, 기념촬영, 오찬 순으로 진행됐다. 행사 후 근로자들은 인천국제공항으로 이동해 귀국길에 올랐다.

군은 올해 석곡·옥과·곡성농협 3개 농협을 통해 60명의 외국인 계절근로자를 도입해 멜론 정식, 방울토마토와 감자 수확 등 다양한 농작업에 투입했다. 이 중 곡성농협과 옥과농협 소속 근로자 40명은 지난 8월 21일 먼저 귀국했으며, 이날 행사에는 석곡농협 소속 근로자 20명이 참여했다.

공공형 계절근로자 사업은 매년 반복되는 농촌 인력난을 해결하고, 농가와 근로자 모두에게 도움이 되는 상생 모델을 구축하기 위해 추진되고 있다.

군과 농협은 근로자들에게 체험마을과 펜션을 숙소로 제공하고, 전담 인력을 배치해 안정적인 생활 환경을 마련했으며, 기초 언어 교육과 안전 교육 등도 함께 지원했다.

농가들은 계절근로자 투입으로 적기 영농이 가능해지면서 생산율이 올라가고 품질이 향상되는 효과를 얻었고, 근로자들도 안정적 수입을 확보할 수 있어 사용자와 근로자 모두 높은 만족도를 나타냈다.





조상래 군수는 환송사를 통해 "일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 큰 힘이 돼준 계절근로자들의 헌신에 감사드린다"며 "오늘은 아쉬운 이별의 순간이지만, 곧 다시 만나길 기대한다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

