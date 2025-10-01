현대차·기아, 9월 64만대 판매…투싼 '1000만대' 돌파(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차·기아가 9월 글로벌 판매 64만대를 기록하면서 최다 판매 기록이 이어갔다. 지난해 추석 연휴로 인한 기저 효과와 간판급 레저용차(RV) 모델의 판매 호조가 맞물리며 판매량이 크게 증가했다.

1일 업계에 따르면 현대차·기아의 9월 글로벌 판매량은 총 64만536대로, 지난해 같은 기간(59만3577대)보다 8% 가량 증가했다.

현대차는 9월 국내 6만6001대, 해외 30만6297대 등 글로벌 시장에서 총 37만2298대를 판매했다. 현대차의 이 같은 국내 판매는 지난해 9월보다 18.3% 성장했고, 같은 기간 해외 판매는 6.4% 늘었다. 이에 따라 9월 전체 판매는 지난해 같은 기간보다 8.3% 증가했다.

국내 판매는 팰리세이드, 싼타페, 투싼 등 간판급 RV 모델이 주도했다. 여기에 아반떼, 그랜저 등 세단 모델도 판매 증가에 힘을 보탰다.

현대차 세단은 9월 국내에서 그랜저 5398대, 쏘나타 4787대, 아반떼 7675대 등 총 1만8517대 판매량을 보였다. 같은 기간 RV는 팰리세이드 4070대, 싼타페 5763대, 투싼 5130대 등 총 2만6475대 판매를 달성했다.

현대차 럭셔리 브랜드 제네시스 9월 국내 판매량은 G80 3354대, GV80 2564대, GV70 2791대 등 9538대다.

특히 현대차 준중형 SUV 투싼은 출시 21년 만에 누적 판매 1000만대를 돌파했다. 국내 및 현대차그룹 차종 중 아반떼·액센트 이은 세 번째이고 SUV로는 처음이다.

투싼.

투싼은 2004년 3월 첫 출시 후 올해 8월까지 누적 1000만8573대가 판매된 것으로 집계됐다. 투싼은 2008년 처음으로 누적 판매 100만 대 고지를 넘었고 2016년 500만대를 돌파한 후 9년 만에 1000만대를 넘었다.

기아는 9월 국내 4만9001대, 해외 21만8782대, 특수 455대 등 글로벌 시장에서 총 26만8238대를 판매했다. 전체 판매 증가율은 전년 동기 대비 7.3%다. 국내 판매는 28.5%, 해외 판매는 3.7% 증가했다.

글로벌 판매량 1~3위 모두 RV다. 스포티지의 9월 글로벌 판매량은 4만9588대로 가장 많은 판매고를 올렸다. 이어 셀토스 2만7052대, 쏘렌토 2만393대 순이다. 기아가 9월 국내서 가장 많이 판매한 모델 역시 쏘렌토(8978대)다.





기아 관계자는 "추석 연휴로 인한 기저효과로 판매가 늘었고 SUV 하이브리드 모델 및 EV3, EV4 등 글로벌 친환경차 판매 호조가 이어졌다"며 "EV4 및 EV5, PV5 등 전기차 라인업을 앞세워 판매 성장세를 이어 나갈 것"이라고 밝혔다.





