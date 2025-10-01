故신격호 장녀 신영자, 롯데 상장사 주식 모두 처분

롯데웰푸드 보유 지분 매각
롯데지주·롯데쇼핑·롯데칠성도 매도
상속세 마련 목적인듯
롯데그룹 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 장녀인 신영자 롯데재단 의장이 보유 중이던 롯데웰푸드 주식을 모두 매각했다. 이에 따라 신 의장은 롯데 계열 상장사 주식을 모두 처분했다.
1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신 의장은 지난달 12일 시간외매매 방식으로 롯데웰푸드 주식 4만주를 처분했다. 2일에는 나머지 10만939주를 같은 방식으로 모두 매도할 계획이다.
앞서 신 의장은 지난 7월 롯데지주 211만2000주와 롯데쇼핑 주식 7만7654주도 모두 매각했다. 거래액은 각각 670억원과 58억원어치였다. 또 같은 달 롯데칠성음료 주식 24만7073주도 321억원에 모두 처분했다. 롯데재단 측은 신 의장의 보유 지분 매각에 대해 "상속세 마련을 위한 조치"라고 설명했다.
신 의장은 2020년 1월 신격호 명예회장 사망 이후 롯데 계열 지분을 상속받은 뒤 상속세를 연부연납 방식으로 내고 있다. 그는 지난 6월 기준 코리아세븐 89만4144주(0.85%), 한국후지필름 736주(3.51%), 롯데알미늄 1315주(0.13%), 롯데건설 4만6014주(0.14%), 롯데멤버스 4194주(0.17%), 롯데상사 2753주(1.25%), 대홍기획 261주(6.24%), 롯데캐피탈 17만7936주(0.53%), 롯데지알에스 11주(0.00%) 등 비상장 주식도 보유하고 있다. 다만 비상장 계열사 주식을 매각했는지는 확인되지 않았다．
