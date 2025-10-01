아리바이오, 탈모 기능성화장품 '텔로액트' 식약처 허가 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

아리바이오는 탈모 증상 완화 신기술이 적용된 솔루션 텔로액트(Teloact)가 식품의약품안전처(이하 식약처)로부터 탈모 기능성화장품 허가를 받았다고 1일 밝혔다.

아리바이오는 신득용 전 단국대 교수팀과 산학 연구를 통해 모낭 줄기세포 활성화를 유도하는 특허 원료 개발에 성공했다. 연구팀은 5년 간의 연구와 임상시험을 거쳐 효능과 안전성을 입증했다. 현재 6건의 국내 특허 등록을 완료했고 올해 안으로 미국, 유럽, 중국, 일본 등 12개국에 국제 특허 출원을 진행할 예정이다.

텔로액트는 세포 노화와 수명 연장에 관여하는 효소 '텔로머라제(Telomerase)' 연구를 기반으로 한다. 텔로머라제는 세포 분열 과정에서 짧아지는 텔로미어를 회복시켜 세포의 생명력과 재생 능력을 유지한다. 텔로머라제가 활성화되면 휴지기 모낭이 성장기로 전환돼 새로운 모발 생성을 촉진한다.

아리바이오 연구팀은 텔로머라제 작용기전을 극대화하기 위해 특허 원료 초미립화 기술을 독자적으로 개발했다. 특허 원료는 세포 간격보다 작은 크기로 설계돼 유효 성분을 두피에 효과적으로 전달한다. 이를 통해 탈모 완화는 물론 두피 건강과 모발 품질 개선까지 동시에 구현한다.

텔로액트 임상은 43명 대상 인체 적용시험으로 24주간 진행됐다. 대조군 대비 모발 밀도가 유의미하게 증가하고 피부자극 시험에서도 무자극 판정을 받았다. 임상 과정에서 부작용 없이 ▲두피 혈류량 개선 ▲두피 탄력 증가 ▲각질 및 산화 스트레스 완화 가능성 등이 확인됐다. 개선 효과는 대략 4주 또는 7주 시점부터 나타났다.

서보승 아리바이오 바이오메디컬 연구소장은 "텔로액트 식약처 허가로 국내외 시장에서 매출 확대를 본격화할 수 있는 핵심 성장 동력을 추가 확보했다"며 "글로벌 시장에 기능성 화장품을 출시한 후 탈모 전문 의약품 개발 연구도 착수할 것"이라고 말했다.





AD

아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이다. 합병 예정 기일은 2026년 1월 20일이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>