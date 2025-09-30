구미시의회, ‘그린로컬 축제·관광 연구회’ 로컬푸드와 대표축제 연계 통한 관광 활성화 방안 본격 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미시의회 의원 연구단체 '구미 그린 로컬 축제·관광 연구회'(대표의원 김영태)는 지난 26일 구미시의회 3층 간담회장에서 '로컬푸드 활용 축제콘텐츠 개발을 통한 관광 활성화 방안 연구' 용역 중간보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 연구단체 소속 김영태 대표의원을 비롯해 김영길, 박세채, 이명희, 이정희 의원과 구미시 낭만관광과장, 위생과장 등 유관 부서 및 용역 연구기관 관계자 등 20여명이 참석해 연구 성과와 과제를 함께 논의했다.

구미시의회 의원연구단체 '구미 그린로컬 축제·관광 연구회'(대표의원 김영태) 단체사진/김이환기자

연구용역 보고에서는 ▲구미시 로컬푸드 자원과 대표 축제 현황 분석 ▲구미라면 축제·푸드 페스티벌 등 기존 축제와의 연계 방안 ▲ 콘텐츠 개발 및 적용 전략 등이 제시되었으며, 참석 의원과 관계자들은 다양한 의견을 개진하며 연구성과의 보완과 구체화를 위한 논의를 이어갔다.





김영태 대표의원은 "구미시의 대표축제가 한 단계 더 도약하기 위해서는 로컬푸드와 문화자원을 융합한 새로운 관광 전략이 필요하다"며, "이번 연구가 구미를 대한민국 대표 '그린 로컬 관광 도시'로 발전시키는 밑거름이 되길 기대한다"고 했다.





