美 철강·알루미늄 관세 확대에…신규 포함 中企 45% "수출 차질"

수출계약 지연·단가 인하 압박 잇따라

中企 77% "안보와 무관한 조치" 지적

중기중앙회 "정부·산업계 공동 대응 필요"

미국이 철강·알루미늄 파생상품에 대한 관세 부과 품목을 확대하면서 새로 대상에 포함된 국내 중소기업들이 수출 차질을 호소하고 있다. 계약 지연과 단가 인하 압박이 잇따르며 피해가 가시화되는 모습이다.

중소기업중앙회가 30일 발표한 '美 철강·알루미늄 파생상품 관세 관련 중소기업 실태조사' 결과에 따르면 이번 미국의 관세 확대 조치로 수출 품목이 관세 대상으로 추가됐다고 응답한 기업의 45.3%는 벌써 수출에 부정적인 영향이 있다고 답변했다. 이번 조사는 지난 9일부터 18일까지 중소기업 600개사를 대상으로 실시됐다.

부정적 영향으로는 구체적으로 ▲미국 거래처의 수출계약 지연·취소(60.9%) ▲단가 인하 압박 등 관세 부담 전가(54.3%) ▲신규 수출시장 개척 부담(20.7%) 등이 지목됐다.

이번 추가 조치로 신규 추가 품목에 해당한다고 응답한 기업들은 애로 해소를 위해 필요한 정부 지원책으로 ▲금리 인하 등 관세 대응 정책자금 공급 활성화(68.5%) ▲국산 부품 발주사 세제 지원 등 납품 활성화 방안 마련(51.7%) ▲공급망 안정화 등 생산원가 감축 지원(43.3%) 등 순으로 답변했다.

전체 응답 중소기업의 77.4%가 관세 대상 철강·알루미늄 파생상품 품목 추가 조치가 미국 무역확장법 232조의 목적에 부합하지 않는다고 답했다. 그 이유로는 '해당 품목이 미국 국가안보와 관련이 없다'는 응답이 70.3%로 가장 높았으며, '현지 소비자 가격 부담 증가 가능성'(33.6%), '미국 내 생산 저조 등 자체 조달 역량 부족'(19.2%) 등이 뒤를 이었다.

또한 응답기업 중 61%의 대미 수출 파생상품이 개별 바이어의 사양에 따라 완전 맞춤형으로 제작된다고 답했다. 미국 내 동등 품질·규격·동일 단가로 공급 가능한 미국 현지 제조업체 존재 여부에 대해서는 응답 기업의 56.2%가 없다고 답했으나, 현지 업체 대체 소요 시간에 대해서는 '6개월 미만'(26.8%)으로 응답했다. 중기중앙회는 내년에는 미국 내 밸류체인(가치사슬)으로 대체될 것이라 예상하는 기업이 많았다고 해석했다.





추문갑 중기중앙회 경제정책본부장은 "최근 관세 대상에 추가된 철강·알루미늄 파생상품은 대부분 미국의 국가 안보와 무관한 품목"이라며 "9월부터 새롭게 진행되고 있는 관세 대상 파생상품 추가 조치에 대해서도 정부와 산업계가 힘을 합쳐 적극적으로 의견을 피력해야 한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

