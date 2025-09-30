[특징주]지투지바이오, 글로벌 빅파마와 공동연구 계약 소식에 13%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지투지바이오가 장 초반 강세다.

30일 오전 9시 4분 기준 지투지바이오는 전일 대비 13.22%(2만7500원) 뛴 23만5500원에 거래되고 있다.

회사가 유럽 소재 글로벌 제약사와 장기지속형 주사제 공동연구 계약을 체결했다는 소식이 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.

앞서 지투지바이오는 장기지속형 주사제 플랫폼인 '이노램프'(InnoLAMP)를 활용해 글로벌 제약사가 제공하는 활성약리성분(API)을 주사제로 재창출하는 제형 개발에 협력하기로 했다고 전날 공시했다. 이노램프는 미립구 기반 제형의 한계를 극복한 기술로 고함량 약물의 안정적 전달과 효율적인 흡수를 가능케 하는 것으로 알려졌다.





계약 기간은 약 16개월이며 계약상대방은 비공개다. 계약금액의 경우 '직전 사업연도 매출의 10% 이상'이라는 정보만 공개됐다. 지투지바이오의 지난해 매출은 약 7억7000만원이다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

