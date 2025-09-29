네이버 스포츠·치지직에서 야구 국대 경기 무료 생중계

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월 야구 국대 평가전 4경기 무료 생중계

네이버가 네이버 스포츠, 치지직에서 야구 국가대표팀 경기를 생중계한다.

29일 서울 강남구 한국야구회관에서 최수연 네이버 대표(오른쪽)와 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재가 '2025 네이버 K-베이스볼 시리즈' 프레젠팅 파트너 체결식 후 기념촬영을 하고 있다. 네이버 제공

최수연 네이버 대표와 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재는 29일 서울 강남구 한국야구회관에서 야구 국가대표팀 평가전 '2025 네이버 K-베이스볼 시리즈' 프레젠팅 파트너 체결식을 진행했다. 프레젠팅 파트너는 메인 스폰, 뉴미디어 독점 중계, 티켓 독점 판매 등 포괄적인 마케팅 권리를 갖는 독점적 지위의 스폰서십을 말한다.

네이버는 오는 11월 8~9일 서울 고척스카이돔에서 열리는 '한국 대 체코전', 11월 15~16일 일본 도쿄돔에서 열리는 '한국 대 일본전' 총 4경기의 디지털 독점 중계권을 확보했다. 네이버 스포츠와 치지직을 통해 무료로 생중계한다. 이와 함께 경기 데이터, VOD 하이라이트, 선호하는 스트리머 해설 및 시청자 간 채팅 기능인 치지직의 '같이보기' 콘텐츠도 선보일 예정이다.

또 한국 대 체코 2경기 티켓을 다음 달 30일부터 독점 판매하고, 네이버플러스 멤버십 이용자를 대상으로 선예매 혜택을 제공한다. 네이버플러스 스토어에서는 야구 국가대표팀의 공식 유니폼·모자·의류 등을 구매할 수 있다.

네이버는 다음 달 중 관련 특집 페이지를 열고, 이벤트 세부 정보, 티켓 예매 안내, 야구 국가대표팀을 조명하는 칼럼 등 다양한 콘텐츠를 대회 기간까지 순차적으로 선보일 계획이다. 경기 하루 전날에는 야구 국가대표팀 훈련 모습을 직접 관람할 수 있는 '오픈 프랙티스' 이벤트를 개최, 추첨을 통해 네이버 회원에게 참여 기회를 제공한다. 지난해부터 프로스포츠 관중에게 인기를 끌고 있는 클립 '직관챌린지' 캠페인도 진행한다.





최수연 대표는 "네이버는 KBO와 적극 협력해 국가대표 경기 흥행과 야구 대표팀의 발전을 위해 노력하겠다"며 "클립 직관챌린지, 구단 오픈톡, 야구장 테마날씨 예보 등 야구에 진심인 네이버는 다양한 기술, 콘텐츠, 서비스를 고도화해 팬들에게 새로운 경험을 선사하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

