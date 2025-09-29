정부 "장애 발생 647개 시스템 중 62개 복구…1등급 업무 44% 정상화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전소된 96개 시스템, 대구 이전 구축까지 4주 예상

"최대한 일정 당기는 것 목표로 작업"

"무자격 업체가 배터리 운반 투입됐다는 보도, 사실과 달라"

국가정보자원관리원 화재로 장애가 발생한 647개 시스템 중 62개 시스템이 정상화됐다. 정부는 복구되는 시스템은 수시로 네이버, 다음 등을 통해 공지하기로 했다.

29일 김민재 행정안전부 차관은 오후 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "오늘 12시 기준 647개 시스템 중 62개 시스템이 정상화됐고, 1등급 업무는 16개(44.4%)가 정상화됐다"고 설명했다. 이날 오전 8시30분 기준 47개에서 15개 추가된 수치다. 이번에 추가 복구된 시스템은 조달청 나라장터(대금결제) 등이다.

추석 연휴를 앞두고 수요가 급증할 것으로 예상했던 우체국 우편, 금융 서비스와 주민등록등본 발급 등 국민 이용 빈도가 높은 정부24 서비스 등은 우선 복구된 바 있다.

김 차관은 대전센터 복구작업에 대해 "공무원 및 사업단 등 가용자원을 총동원해 현장에 투입 중"이라며 "화재 영향이 적은 1~6 전산실 시스템부터 재가동 중이며, 5층 전산실은 분진 청소 후 재기동을 계획 중"이라고 말했다. 그러면서도 "서버 등 정보시스템은 정전기, 물에 취약하기 때문에 전문업체가 작업하며 이 작업은 1~2주 정도 소요될 전망"이라고 설명했다.

화재에 직접 영향받은 96개 시스템에 대해서는 "대구 민관협력 클라우드 구역에 설치 예정"이라며 "정보자원 준비에 2주, 시스템 구축에 2주 정도 소요될 것으로 예상되나 대구센터 입주기업의 협조하에 최대한 일정을 당기는 것을 목표로 하고 있다"고 했다.

김 차관은 국민 불편 해소를 위해 장기간 장애가 예상되는 96개 시스템은 대체 수단을 확보하고 있다고 설명했다. 김 차관은 "국민신문고, 통합보훈 등 민원 신청 시스템은 방문·우편 접수 등 오프라인 대체 창구를 운영 중이며 국가법령정보센터는 대체 사이트를 안내하고 있다"고 했다.

또한 장애 복구시간을 고려해 9월 재산세 납부 기한 등 각종 세금 납부 및 서류 제출 기한은 연장하기로 했다. 기존 오프라인에서 서류를 발급받을 때 발생하는 수수료도 전면 면제했다.

정부는 110 정부콜센터와 120 민원콜센터를 통해 불편 사항을 상담하고 대체 수단으로 설명하고 네이버, 다음 등 주요 포털에서도 이용할 수 있는 대체 서비스를 실시간으로 안내하고 있다. 이와 함께 기관별로 '민원 전담 지원반'을 가동해 이번 장애로 인해 발생하는 특수 상황에 대응하고 해결방안을 신속하게 마련해 나간다는 방침이다.

김 차관은 "각 중앙행정기관과 지방자치단체는 수기처리 절차를 마련하는 등 대체적 행정 수단들을 강구해 국민들이 불편하지 않도록 업무에 임하고 있다"면서 "투명한 소통을 통해 언론의 궁금증을 해소하고 현 상황을 악용하는 사이버 범죄 예방 노력도 함께해 나가겠다"고 말했다.

한편 '무자격 업체가 배터리 운반에 투입됐다'는 보도 내용에 대해서는 "확인 결과 사실과 다르다"고 설명했다.

김 차관은 "배터리 이전 준비 중 화재가 발생했고, 이때 작업자는 자격을 보유한 전문기술자이자, 화재 부상자이기도 하다"고 말했다.





정부는 장애 관련 안내 문자 등을 악용한 스미싱과 같은 온라인 사기가 발생하지 않도록 주의 사항을 공지하고 경찰청 등 관계 부처와 협업해 모니터링도 강화했다. 김 차관은 "다시 한번 이번 장애로 인해 국민의 불편을 끼쳐드린 데 대해 거듭 죄송하다"면서 "장애를 신속히 복구하고, 상황이 안정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr

