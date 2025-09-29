경주, APEC으로 세계 무대에 서다…'천년 고도' 넘어 글로벌 도시로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경제·관광·복지 10대 비전, 포스트 APEC 청사진

정상회의서 인류가 함께 나아갈 길 모색

2025년 10월, 경주에서 아시아·태평양 21개국 정상이 한자리에 모인다.

경주는 이번 APEC 정상회의를 단순한 국제행사 개최지가 아닌, 도시의 미래 전략을 세계에 선보이는 무대로 삼고 있다.

경주시는 최근 시민 여론조사 결과와 민선 8기 3년의 성과, 향후 10대 비전, 그리고 APEC이 지니는 역사적 의미를 바탕으로, 경주의 오늘과 내일을 새롭게 그려가고 있다. <편집자 주>

2025 APEC 정상회의 성공 개최를 기원하며 열린 경주 벚꽃마라톤대회 현장 모습

◆경주, '천년 고도' 넘어 국제회의 도시로

경주는 오랫동안 '천년 고도'라는 이름으로 불려왔지만, 이제 그 수식어는 더 이상 과거의 영광에 머무르지 않는다. 신라의 수도였던 경주는 오늘날 세계가 주목하는 국제회의 도시로 거듭나고 있다.

25만 시민의 염원 속에서 이뤄낸 2025 APEC 정상회의 유치는 그 상징적 결실이다. 주낙영 경주시장은 지난 7월 출입기자들과의 간담회에서 "시민 모두의 힘을 모아 한 치의 부족함 없는 APEC 정상회의를 치르겠다"며 "APEC 레거시를 기반으로 글로벌 국제도시 위상을 공고히 다지겠다"고 강조했다.

경주는 이미 대한민국을 대표하는 관광도시로 자리매김했다. 연간 4,700만 명이 넘는 관광객이 찾으며, 황리단길은 전국 최고 인기 관광지로 부상했다.

신농업혁신타운, 어촌뉴딜, 황금대교 개통, 도시재생사업 등 주요 현안 사업도 시민 삶의 질 향상과 지역 균형발전에 힘을 보탰다.

또한 한국메니페스토 공약이행평가에서 5년 연속 최우수 등급을 받았고, 국민권익위 청렴도 평가에서도 3년 연속 상위권을 차지하는 등 대외 평가에서도 성과를 인정받으며 행정 신뢰를 높였다.

이러한 변화는 경주가 단순한 '역사 도시'를 넘어, '미래를 준비하는 도시'로 진화하고 있음을 보여준다.

◆'78.6%' 시민 만족도 역대 최고…확연한 변화

경주의 변화는 여론조사 결과로도 확인된다. 민선 8기 3주년을 맞아 지난 8월 4일부터 11일까지 실시한 시민 만족도 조사에서, 응답자의 78.6%가 시정에 만족한다고 답했다. 이는 2019년 50.7%와 비교해 27.9%p나 오른 수치다.

발전 가능성에 대한 긍정 응답은 83.4%로 지난해보다 3.4%p, 2019년과 비교하면 26.4%p 상승했다. 시정 활동 인지도 역시 71.0%를 기록하며 2019년 대비 26%p 높아져 역대 최고치를 경신했다.

분야별로는 문화·관광·체육(84.3%)이 가장 높은 만족도를 보였고, 이어 지역개발(80.1%), 일반행정(77.7%), 보건·복지(75.4%), 경제·산업(74.8%), 농림·축산·수산(70.2%) 순으로 나타났다.

시민들이 꼽은 기대 사업은 경주의 전략과 맞닿아 있다. 신라왕경 핵심유적 복원·정비(19.7%), 동천~황성 천년숲길 조성(15.6%), 복합문화도서관 및 시립미술관 건립(12.4%), SMR 국가산단 조성(12.3%) 등이 대표적이다.

APEC 정상회의에 대한 인식은 더욱 긍정적이다. 응답자의 92.1%가 "유치에 만족한다"고 답했으며, 92.4%는 "경주 발전에 기여할 것"이라고 응답했다. 이는 시민들이 국제행사를 단순한 이벤트가 아니라 도시 성장의 동력으로 받아들이고 있음을 보여준다.

◆시민이 바라는 미래, 시정 비전과 맞닿다

이번 시민 만족도 조사에서 눈에 띄는 점은, 시민들이 향후 도시 비전으로 지역경제 활성화와 일자리 창출(52.8%)을 가장 많이 꼽았다는 것이다. 이어 역사·문화·관광 인프라 확충(23.1%), 보건·복지 강화(7.4%), 교통망 기반의 혁신도시 건설(6.4%)이 뒤를 이었다.

세부 과제를 보면 청년 창업 및 일자리 지원(30.2%), 기업 투자유치(24.7%), 전통시장·소상공인 지원(21.9%), 관광 인프라 확충(18.4%)이 주로 제시됐다. 복지 분야에서는 노인복지 개선(30.0%), 여성친화도시 정책 확대(29.4%), 청소년 진로상담 및 방과후 지원(15.5%)이 주요 과제로 꼽혔다.

이 같은 응답은 곧 시민이 바라는 도시의 미래가 시정 비전과 맞닿아 있음을 보여준다. 경주가 내세운 '더 큰 경주, 더 나은 미래'라는 구호가 단순한 행정 수사가 아니라, 시민의 눈높이와 기대를 반영한 약속임을 방증한다.

◆APEC 이후, 경주의 미래 전략

그렇다면 APEC 정상회의 이후 경주는 어디를 향해야 할까.

그 답은 경주시가 발표한 '2026년 주요업무 추진계획 10대 비전'에서 찾아볼 수 있다.

첫째는 '포스트 APEC 추진'이다.

APEC 기념공원과 문화의 전당을 조성하고, 보문관광단지 리노베이션과 신라역사문화 대공원을 통해 과거와 미래가 공존하는 공간을 만든다. 또한 경주국제역사문화포럼과 아시아태평양관광협회(PATA) 연차총회 유치에도 행정력을 모은다.

둘째는 '대한민국 최고의 문화관광도시 부상'이다. 신라왕경 핵심유적 14곳 복원·정비, 월성해자 복원, 금관총 전시공간 개관, 문무대왕 해양역사관 건립, 경주 읍성 정비 등 굵직한 프로젝트가 포함됐다.

셋째는 '세계 100대 관광도시 진입'이다. 보문관광단지 리모델링, 반려동물 테마파크, 워케이션 빌리지 조성 등 새로운 관광 인프라 확충을 통해 글로벌 경쟁력을 높인다.

넷째는 '차세대 원전·미래차 산업 혁신 거점'이다. 문무대왕 과학연구소, SMR 국가산단, e-모빌리티 연구단지, 첨단소재 가공센터 조성으로 과학도시 기반을 다진다.

이밖에도 ▲좋은 일자리 창출과 중소상공인 지원 ▲가족 돌봄과 행복도시 조성 ▲젊은이가 살고 싶은 도시환경 조성 ▲사통팔달 도로 인프라 확충 등 남은 비전에도 역량을 집중할 계획이다.

◆경주 APEC, 세계 담론의 무대가 되다

APEC은 지난 10년간 매년의 의제를 통해 세계의 흐름을 비춰왔다.

2014년 베이징의 '파트너십을 통한 미래 형성', 2015년 마닐라의 '포용적 경제', 2016년 리마의 '질적 성장', 2017년 다낭의 '새로운 역동성', 팬데믹 시기의 '공동 번영과 연대', 2022년 방콕의 '개방·연결·균형', 2023년 샌프란시스코의 '지속가능한 미래', 2024년 리마의 '역량 강화·포용·성장'까지 이어진 주제는 세계 담론의 변화를 보여준다. '더 크게, 더 빨리'에서 '더 함께, 더 오래'로 방향이 이동한 것이다.

그 여정의 종착점이 바로 2025년 경주다. 이번 정상회의는 '우리가 만들어가는 지속가능한 내일 : 연결, 혁신, 번영'을 주제로 열린다.

주낙영 경주시장은 "시민이 체감하는 정책을 통해 지속가능한 성장을 이끌겠다"며 "앞으로도 소통과 협력으로 시민 만족도를 높이고 중단 없는 경주 발전을 실현하겠다"고 밝혔다.





다음달 말, 경주는 단순한 회의장이 아니라 인류가 직면한 위기를 극복하고 화해와 협력의 새로운 장을 써내려 갈 무대가 될 것이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

