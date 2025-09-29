여주시, 추석맞이 농특산물 직거래장터 10월 1일 개장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 여주시는 추석을 앞두고 오는 10월 1일부터 2일까지 이틀간 시청 정문 주차장에서 2025년 추석 명절맞이 농특산물 직거래장터를 운영한다.

2025년 추석 명절맞이 농특산물 직거래장터 안내문. 여주시 제공

이번 장터는 지역 농가에는 안정적인 판로를 제공하고 시민들에게는 신선하고 품질 좋은 여주 농산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회를 마련하기 위해 준비되었다. 특히 농가들이 정성껏 생산한 농산물을 직거래로 판매함으로써 유통 단계를 줄이고 소비자들은 합리적인 가격으로 명절 선물을 구입할 수 있을 것으로 기대된다.

행사장에는 사과, 배, 밤, 잡곡세트, 엄나무 진액, 산양산삼, 고구마 등 여주의 다양한 특산물품이 다양하게 마련되어 직거래 가격으로 판매된다, 또한 이번 장터가 단순한 판매 행사를 넘어 지역 농산물의 우수성을 알리고 도농 상생의 장으로 자리매김할 수 있도록 운영할 계획이다.





여주시 관계자는 "추석을 맞아 과일이나 농산물을 선물하거나 구입할 계획이 있다면 여주시청 앞 직거래 장터를 꼭 방문해 보기를 바란다"라며 "합리적인 가격에 다양한 농특산물을 구매할 수 있는 좋은 기회인 만큼 시민들의 참여를 기대한다"라고 말했다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

