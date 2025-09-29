금융위원장·금감원장 긴급회동…"금융소비자보호 역량 집중"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융당국 조직개편 철회 후 첫 공식 회동

금융소비자보호 업무 강화 주력 다짐



이억원 금융위원장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원장이 29일 오전 서울 세종로 정부서울청사 금융위원장 접견실에서 긴급회동을 열고 금융소비자보호 기능 강화 등을 다짐했다. 금융위 사진제공

AD

이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장이 금융당국 조직개편이 철회된 이후 첫 긴급 회동을 갖고 금융 행정 및 감독 쇄신 의지를 다졌다. 양 기관은 특히 앞으로 금융소비자보호 역량을 강화할 것을 다짐했다.

금융위와 금감원은 29일 오전 8시 서울 세종로 정부서울청사에서 양 기관 수장이 긴급 회동을 열고 '금융 소비자 보호 기능의 공공성·투명성 강화를 위한 금융행정·감독의 쇄신 추진을 논의했다고 밝혔다.

이 위원장과 이 원장은 "그동안 양 기관이 국민 눈높이에 부합하지 못했다는 비판을 겸허히 수용한다"며 "금융 소비자 보호 기능의 공공성·투명성 강화를 위해 뼈를 깎는 자성의 각오로 금융행정과 감독 전반을 쇄신하겠다"고 말했다.

이들은 금융소비자 보호 기능 강화, 현장·소비자 중심의 업무 방식 전환, 행정·감독 과정의 공공성과 투명성 제고 등 향후 중점적으로 추진할 업무 방향을 제시했다.

특히 금융소비자 보호를 강화하기 위해 양 기관의 조직·기능·인력·업무 등의 개편을 추진하기로 했다. 또한 해킹사고·불완전판매 등 소비자 피해 사안을 엄정히 감독해 나가면서 소비자 보호 관련 국정과제를 적극 추진해 나갈 계획이다. 금융 소비자 보호를 위해 기관 운영의 공공성과 투명성을 개선하는 한편 금융행정과 감독 전과정을 성찰해 '법과 원칙'을 보다 굳건히 하기 위한 개선사항도 적극 발굴·추진하기로 했다.

또한 양 기관 수장은 대내·외 불확실성에 빈틈없이 대응하는 동시에 생산적 금융, 소비자 중심 금융, 신뢰 금융이라는 금융 본연의 역할에 충실할 것을 약속했다. 현장과 보다 긴밀하게 소통하며 업무의 중심을 소비자·수요자 중심으로 혁신해 실질적 성과를 창출하는 조직으로 거듭날 것이라고 강조했다.





AD

이 위원장과 이 원장은 "금융위와 금감원이 원팀이 돼 국민 신뢰를 회복하는 데 최선을 다하겠다"며 "아울러 국가정보자원관리원 화재로 인한 금융 소비자 불편을 최소화하는 데도 역량을 다할 것"이라고 밝혔다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>