日 다카이치 "미국과 766조원 투자합의, 불평등 땐 재협상"

자민당 총재 선거 후보 5명 첫 토론

다카이치만 '재협상 가능' 언급해

고이즈미 "합의 불평등하지 않아"

내달 4일 치러질 일본 자민당 총재 선거에서 유력 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 경제안보 담당상이 미국과 합의한 5500억달러(약 766조원) 규모 대미 투자와 관련해 "재협상 가능성"을 공개적으로 언급했다.

다카이치 전 담당상은 28일 후지TV가 주최한 토론 프로그램에서 사회자가 "이번 합의에 불평등한 부분이 있다고 생각하면 손을 들어달라"는 요청을 하자, 5명의 후보 가운데 유일하게 손을 들었다. 그는 "운용 과정에서 국익을 해치는 불평등이 드러나면 분명히 이야기해야 한다"며 "재협상도 있을 수 있다"고 강조했다.

일본 집권 자민당 총재 선거에서 양강 구도를 형성하고 있는 다카이치 사나에 전 경제안보담당상(왼쪽)과 고이즈미 신지로 농림수산상. 연합뉴스

반면 함께 양강 구도로 꼽히는 고이즈미 신지로 농림수산상은 "이번 합의가 그렇게까지 불평등하지는 않다는 인식"이라며 "협상 결과는 평가받아야 한다"고 말했다.

하야시 요시마사 관방장관은 투자 구조를 언급하며 "원금 회수 전에는 양국이 절반씩 이익을 나누지만 이후엔 미국이 90%를 가져간다"며 "트럼프 대통령이 SNS에 국내용으로 '쟁취했다'고 쓴 것이 핵심"이라고 지적했다.

모테기 도시미쓰 전 간사장은 "투자가 일본이 관여하지 않는 방식으로 강요되는 일은 없다"며 "경제안보를 고려해 양국에 이익이 되는 프로젝트를 만들어간다"고 설명했다. 고바야시 다카유키 전 경제안보 담당상도 "불평등 조약이라는 비판은 있어도 '윈윈' 관계를 어떻게 만들지가 중요하다"고 말했다.





이번 토론에서 드러난 후보 간 입장 차이는 총재 선거 쟁점으로 미·일 간 대규모 투자 합의가 부각될 가능성을 예고한다는 분석이 나온다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

